Af Örgütü: İtalyan polisi parmak izi vermek istemeyen göçmenlere şiddet uyguluyor

İngiltere merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), İtalyan polisini, 'kayıt işlemleri için parmak izlerini vermek istemeyen göçmenleri dövmekle ve onlara elektrik vermekle' suçladı.

Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek isterken kurtarıldığı ifade edilen göçmenlerden, bu yıl içinde 150 binden fazlasının İtalya'ya gittiği düşünülüyor.

Bu göçmenlerin parmak izlerinin İtalya polisi tarafından alınması gerekiyor.

Ancak göçmenlerin önemli bir çoğunluğu, İtalya'da gözaltına alınabilecekleri endişesiyle parmak izi vermek istemiyor.

Af Örgütü'ne göre, 20'den fazla göçmen parmak izi işlemleri sırasında polis görevlilerinin şiddet uyguladığını belirtti.

İtalyan yetkililer ise, polis görevlilerinin göçmenlere profesyonelce ve dikkatli bir şekilde davranmaları için eğitim aldıklarını söyledi.

Af Örgütü'nin dinlediği, parmak izi vermeye zorlanan bazı göçmenler, 'testislerinin pense ile sıkıştırıldığını' anlattı.

Kötü muamele gördüğünü söyleyen göçmenlerden bazıları ise çocuk.

Af Örgütü'ne konuşan Darfurlu 16 yaşında bir erkek çocuğu, "Birçok kez sol ayağıma, sonra sağ ayağıma, göğüs kafesim ve karnıma elektrik verdiler. Çok zayıftım. Karşı koyamadım ve tam o sırada iki elimi de alıp parmaklarımı makineye koydular" diye anlattı.

27 yaşındaki bir başka adam, İtalyan polisinin önce elektrik verdiğini sonra da bağlayıp, üçlü pense ile işkence yaptığını aktardı:

"Altında boşluk olan aleminyum bir sandalyeye oturtuldum. Omuzlarımı ve bacaklarımı tuttular, penselerle testislerimi tuttular ve iki defa çektiler. Ne kadar canımın acıdığını anlatamam."

Avrupa Birliği, geçen yıl "sıcak nokta" (hot spot) olarak adlandırılan geçici kabul ve kayıt merkezlerinin İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde uygulanmasını talep etmişti.

Af Örgütü'nün İtalya'daki araştırmacısı Matteo de Bellis, Brüksel'in "sıcak nokta" yaklaşımının göçmen akınının ön saflarında yer alan İtalya gibi ülkelere baskıyı azaltmak yerine, artırdığını söyledi.

Matteo de Bellis'e göre bu yaklaşım, çaresizce korunmasız kalan insanların haklarının korkunç bir şekilde ihlal edilmesi sonucunu getiriyor.

Bellis, konuyla ilgili raporlarını İtalyan İçişleri Bakanlığına gönderdiklerini ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını da belirtti.

Ancak İtalya İçişleri Bakanlığı'nın Göç ve İnsan Hakları Dairesi Başkanı, kötü muamele iddialarının "tamamen yanlış" olduğunu söyledi,

"Bu saçmalıkları şaşkınlıkla okudum" diyen İtalyan yetkili Uluslararası Af Örgütü'nü "Londra'daki ofislerinden rapor yazmakla" suçladı.