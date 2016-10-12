Af Örgütü, İran'da idam cezası alan genç kadının infazının affını istedi

İran'da şiddet gördüğü kocasını öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen 22 yaşındaki Zeynep Sekaanvand yarın infaz edilecek. Uluslararası Af Örgfütü verilen infazın iptalini istedi.

Uluslararası Af Örgütü‘nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika araştırma ve hukuk direktörü Philip Luther, bunun çok rahatsız edici bir dava olduğunu söyledi.

Luther, "Zeynep Sekaanvand, suç zamanında sadece 17 yaşında değildi ayrıca avukatıyla görüşmesi de engellendi. Tutuklandıktan sonra da erkek polis memurların işkencesine maruz kaldı, vücudunun her yanına vurdular” dedi.



İranlı yoksul bir Kürt aileden gelen Sekaanvand, hapishanede yeniden evlenip hamile kalınca infazı ertelenmişti. Ancak kadın doğuma iki gün kala bebeğini kaybetmişti.





9 yaşındaki kızlar Reşit sayılıyor

Geçen yıl benzer bir vakada, 17 yaşındaki Fatemah Salbehi kendisine uyuşturucu veren kocasını öldürdüğü gerekçesiyle idam edilmiş ve insan hakları örgütleri olayı kınamıştı.



Af Örgütü'ne göre, İran geçmiş yıllarda 73 reşit olmayan suçluyu infaz etti. İran hukukuna göre, reşit olma yaşı ergenliğe göre belirleniyor ki bu da erkekler için 15, kızlar için 9.