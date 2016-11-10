Af Örgütü: Irak güçleri Musul yakınlarında sivilleri öldürdü

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International(Uluslararası Af Örgütü), Musul'un güneyinde Irak Federal Polisi üniformalı kişilerin iki köydeki sivilleri işkence yapıp, öldürdüğünü öne sürdü.

Uluslararası Af Örgütü'nün topladığını açıkladığı kanıtlar, Şura ve Kayyara köylerinde altı kişinin, IŞİD'le bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra öldürüldüklerini gösteriyor.

Örgütün araştırmacıları, iddia edilen yargısız infazların IŞİD militanlarının canlı kalkan olarak kullanmak üzere yüzlerce kadın, çocuk ve yaşlı erkeği zorla yanlarına alarak çekildikleri yerlerde yapıldığını belirtti.

Federal Polis Güçleri Komutanlığı ise iddiaları reddetti.

Komutanlıktan yapılan açıklamada ise Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin sivillerin canını ve malını koruma emrine sıkı bir şekilde uyulduğu vurgulandı.

Irak ordusu ve Kürt peşmerge güçleri 17 Ekim'de ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'den geri almak için operasyon başlatmıştı.

50 bin dolayında Irak askeri ve polisi ile Sünni Arap aşiretlerinden savaşçılar ve Şii milisler de operasyonda yer alıyor.

Askeri birliklerin, dokuz gün önce ilk girdiklerinde sert direnişle karşılaştıkları Musul'un doğusunda bulunan dış mahallelerdeki denetimlerini sağlamlaştırdıkları bildiriliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün elde ettiği bilgilere göre ise IŞİD'in elinden kurtulan 10 erkek ve 16 yaşındaki genç, 21 Ekim'de Nus Tal bölgesinde polis üniforması giyen kişilere teslim olduktan sonra işkence gördü.

Kısa süre sonra takviye birlikler geldi, erkekler Kayyara ve Şura bölgeleri arasındaki çöle götürüldüler.

Polis üniformalı kişiler grubu kablolar, dipçikler, yumruklar ve tekmelerle dövdü, sakallarını çekti ve bir erkeğin sakalını ateşe verdi. Daha sonra yüzüstü yatırıldılar ve bacaklarının arasına ateş açıldı.

Ardından üç kişi gruptan ayrıldı. Af örgütü polis üniformalı kişilerin bu üç kişiyi daha şiddetli bir şekilde dövdükten sonra öldürdüklerini belirtti. Söz konusu üç kişinin cesedi beş gün sonra aynı bölgede bulundu.

Kelepçelenen ve polis üniformalı kişiler tarafından dövülen dördünü bir kişinin cesedi de bir hafta sonra yakında bir yerde bulundu.

21 Ekim'de bir diğer genç erkeğin, Mişraq Sülfür Fabrikası'nın yanındaki evinden ayrıldıktan kısa süre sonra, başından iki kurşunla vurulmuş halde bulunduğu kaydedildi. Kurbanın gözlerinin bağlandığı ve üst bedeninin çıplak olduğu kaydedildi.

Af Örgütü altıncı erkek kurbanın da polis üniformalı kişilere doğru üzerinde patlayıcı olmadığını göstermek için kıyafetlerini yukarı doğru çekerken vurulduğunu belirtti.

Uluslararası Af Örgütü'nün Beyrut Büro Şefi Lynn Maalouf "Musul operasyonu başladığında, Irak Başbakanı Haydar el İbadi Irak silahlı kuvvetleri ve müttefiklerinin yapacağı hak ihlallerinin hoş görülmeyeceğini söylemişti. Şimdi bunu kanıtlamasının tam zamanı. Irak makamları yargısız infaz ve işkence iddialarını derhal araştırmalı" dedi.