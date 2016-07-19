Af Örgütü: Darbe girişimi sonrası insan hakları tehlike altında

Uluslararası Af Örgütü, TSK içerisindeki cuntacı askerlerin başarısız darbe girişiminin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’de insan haklarının tehlike altında olduğunu ifade etti.

Açıklamada, bazı hükümet yetkililerinin başarısız darbe girişiminin sorumlusu olan kişilerin cezalandırılması için ölüm cezasının geri getirilmesini önerdiği hatırlatıldı.

Örgütün, Ankara ve İstanbul’da gözaltına alınanların, gözaltında kötü muamele ve avukatlara erişimin engellenmesi gibi ciddi ihlallere maruz kaldığına dair haberleri de soruşturduğu belirtildi.

“İnsan haklarının daha da kötüleşmesine ihtiyacı yok”

IMC'de yer alan habere göre, Uluslararası Af Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalhuisen şunları söyledi:

“Cuma gününden bu yana gözaltı ve açığa almaların sayısının yüksekliği korkutucu, durumu çok yakından gözlemliyoruz.

“Darbe girişimi korkunç ve sarsıcı bir şiddet tablosunu gözler önüne sermiştir ve hukukdışı öldürmeler ve diğer insan hakları ihlallerinden sorumlu olanlar adalet önüne getirilmelidir. Fakat ihtilâfı bastırmak ve ölüm cezasını geri getirmekle tehdit etmek adalet değildir.

“Türkiye yetkililerinden, gerekli soruşturmaları yürütürken hukukun üstünlüğüne bağlılık ve saygı göstermelerini, tutukluların adil yargılanmasının sağlanmasını ve suç unsuru taşıyan eylemlerde yer aldığına dair aleyhinde somut delil olmayanların salıverilmesini talep ediyoruz. Türkiye’nin insan haklarının daha da kötüleşmesine ihtiyacı yoktur.

Gözaltı ve görevden almalar

“Darbe teşebbüsünü izleyen günlerde Türkiye hükümeti; orduda, yargıda ve İçişleri Bakanlığı’nın sivil birimleri üzerinde geniş ölçekli temizleme ve tasfiye faaliyetleri yürüttü: 7 bin 543 ‘darbe planlayıcısı’ gözaltına alındı, 318’i ise tutuklandı. 7 bin polis görevden uzaklaştırıldı ve tüm yargının neredeyse beşte birine tekabül eden 2 bin 700 hâkim ve savcı görevlerinden alındı. 450 yargı mensubu ise gözaltına alındı.

İdam

“Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri tarafından yapılan darbe teşebbüsünden sorumlu olanları cezalandırmak amacıyla, ölüm cezasının geçmişe dönük uygulanacak biçimde geri getirilebileceğine ilişkin söylemler ciddi biçimde endişe vericidir, zira bu hem Türkiye’nin taraf olduğu insan hakları sözleşmelerinin, hem de Türkiye’nin anayasasındaki güvencelerin ihlali anlamına gelecektir.

Baskılar

“Toplu gözaltı ve görevden almalar, Türkiye hükümeti tarafından barışçıl fikir ayrılıklarına yönelik giderek artan tahammülsüzlük bağlamında oldukça endişe vericidir, ayrıca bu baskının gazetecileri ve sivil toplum aktivistlerini kapsayacak biçimde uygulanması ihtimali de mevcuttur.

“Geçtiğimiz aylarda siyasi aktivistler, gazeteciler ile devlet görevlilerini veya hükümet politikasını eleştiren kişiler sıklıkla hedef gösterilmiş ve medya organlarına el konulmuştu.

“Türkiye hükümetinin, darbeye kalkışanların yaptığının aksine, insan haklarına ve hukuk devletine saygı göstermesi artık her zaman olduğundan daha da önemlidir”