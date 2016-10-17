Af Örgütü: Avustralya sığınmacıları açık hava cezaevinde tutuyor

Af Örgütü, Avustralya'daki mülteci kampına yönelik incelemelerini aktardığı raporunu pazartesi günü yayınladı. Raporda örgüt, Nauru mülteci kampında insanlık dışı şartlara ve sığınmacıların yönelik tacizlere yer verdi.

Raporu kaleme alan Uluslararası Af Örgütü uzmanlarından Anna Neistat, temmuz ayından bu yana Nauru kampında yaklaşık yüz sığınmacıyla birebir görüştü, kampın eski ve yeni çalışanlarıyla mülakat yaptı. Raporda, kampa kapatılan yaklaşık 400 kadar sığınmacının psikolojik şiddete maruz kaldığı ve çoğu zaman çaresizlik nedeniyle kendilerini yaraladıklarına dikkat çekiliyor. Birçok sığınmacının Nauru kampına geldikten sonra psikolojik olarak rahatsızlandıkları ve tıbbi yardımın yeterli olmadığı belirtiliyor. Ayrıca çocukların cinsel tacize karşı yeteri kadar korunmadığı aktarılıyor. Kampa kapatılan sığınmacıların geçen yıldan itibaren adada serbest dolaşmasına izin verildiğine ancak birçoğunun ada sakinlerinin saldırılarına maruz kaldığına dikkat çekiliyor.

Anna Neistat, Nauru'daki "açık hava cezaevi" olarak nitelendirdiği mülteci kampında, koruma arayan diğer sığınmacıları caydırmak için "olabildiğince çok acı yaşatıldığını" belirtti.

Avustralya'da hükümet uzun süredir, sığınmacılara yönelik politikalar nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi. Örgütün açıkladığı rapor ile Nauru kampındaki insanlık dışı uygulamalar nedeniyle hükümetin üzerindeki baskının artacağı tahmin ediliyor. Hükümet, ana karadan uzakta yer alan Nauru Adası'ndaki kampla, sığınmacıların deniz üzerinden Avustralya'ya gelmelerini engellemeye çalışıyor. Bu nedenle deniz üzerinden gelenler, Nauru kampına yerleştiriliyor. Burada kalan sığınmacıların mülteci olarak tanınmış olsalar dahi oturma iznine sahip olamayacakları belirtiliyor.

Af Örgütü, hükümetin sığınmacıları Nauru kampında izole etmesini eleştiriyor. Son yıllarda kampa girebilen basın mensuplarının sayısının çok az olduğuna dikkat çeken rapor hakkında Avustralya hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Avustralya hükümeti, komşu ülkelere, sığınmacı kampları kurmak ve sığınmacıları bu kamplara yerleştirmek üzere para ödüyor. Nauru mülteci kampında kalan sığınmacılardan 900'ünün mülteci başvurusunun kabul edildiği ve adada yaşadıkları belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AFP/GA/EC