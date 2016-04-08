Af Örgütü: Anlaşma askıya alınsın



Uluslararası Af Örgütü'ünden (Amnesty International) bir ekip, hafta başında mültecilerin içinde bulunduğu koşullara dair gözlemlerde bulunmak amacıyla Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarına gitmişti. Ekip, Midilli Adası'ndaki Moria ve Sakız'daki VIAL mülteci kamplarını ziyaret etti. Ekibin gözlemlerine göre, adalardaki kamplarda insanlık dışı koşullar hüküm sürüyor. Örgüt, mültecilere temel haklar garanti edilene kadar mültecilerin Yunanistan'dan Türkiye'ye iadesini öngören anlaşmanın askıya alınmasını istedi. Örgüt temel haklar arasında hukuki danışmanlık, iltica başvurularının bireysel incelenmesi ve çocukların kamplarda tutulmaması olduğuna dikkat çekti.

"Korku ve çaresizlik hakim"

Örgütün verilerine göre, adalardaki kamplarda Yunanistan'a Türkiye ile AB arasındaki anlaşmanın yürürlüğe girdiği 20 Mart'tan önce ayak basmış olan sığınmacılar da tutuluyor. Örgütün Avrupa Programı Başkan Vekili Gauri van Gulik, "Korku ve çaresizliğe elle dokunmak mümkün" dedi. Her iki kampta yaklaşık 4 bin 200 sığınmacının tutulduğunu ifade eden yetkili, sığınmacıların fiilen hiçbir hukuki yardım almadığını, temel ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığını ve kamptan ne zaman ayrılabilecekleri konusunda da bilgi alamadıklarını söyledi. Van Gulik, kamplara girişlerin sıkı bir denetime tabi olduğunu ifade etti.

Adalardaki kamplara giden Amnesty ekibinin, aralarında aile, hamile kadınlar ve hastların da bulunduğu 89 mülteci ile görüşmeler yaptığı ifade edildi. Örgüt, insanların ihtiyaçlarının karşılanamaması, battaniye-yorgan eksikliği ve doktor yetersizliğinden yakındığını açıkladı. Örneğin 3 bin 150 mültecinin bulunduğu Moria kampında sadece 3 doktorun görev yaptığı ifade edildi. VIAL kampında ise anneler bebekleri için yeterli miktarda yiyecek bulamamaktan yakındı.

Türkiye ile AB arasındaki anlaşma 4 Nisan'da yürürlüğe girmişti. Yunanistan'da iltica başvrusunda bulunmayan sığınmacılar Türkiye'ye iade ediliyor.