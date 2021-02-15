Af Örgütü: 30 yıldan fazladır adaletsizliğe karşı çıkan Eren Keskin bugün bizzat adaletsizliğe maruz bırakıldı

T24 Haber Merkezi

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yöneticilerinin yargılandığı ana davada ceza alan insan hakları savunucusu, avukat Eren Keskin'e verilen cezaya tepki vererek "Otuz yılı aşkın süredir adaletsizliğe karşı çıkan bir insan hakları avukatı, bugün bizzat adaletsizliğe maruz bırakıldı" dedi .

Eren Keskin'in tüm hayatını kadınların ve mahpusların haklarını savunmaya ve zorla kaybedilmiş insanların ailelerine adalet sağlanması için mücadele etmeye adadığını belirten Buyum "Bu karar, terörle mücadele yasalarının meşru ve barışçıl faaliyetleri suç gibi göstermek için kullanılmasının bir başka şoke edici örneğidir" diye konuştu.

Eren Keskin de mahkumiyet kararının ardından attığı tweet'te şöyle yazdı:

'Çok yargılandım, düşüncelerim nedeniyle cezaevinde kaldım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Buradayım. Biz de bir yere gitmiyoruz.”

"Gazetecilik terörle ilişkilendirilerek baskı altına alınıyor"

İnsan Hakları Derneği de yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Daha önce çokça gördüğümüz, gazetecilik faaliyetlerinin terörle ilişkilendirilerek baskı altına alınmasının son örneğini oluşturan bu karar ile Eren Keskin, Kemal Sancılı ve İnan Kızılkaya 6 yıl 3 ay, Zana Bilir Kaya ise 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırılmış, gerçek dışı iddialar ve hukuka aykırı bir kararla yine bir gazete, gazeteciler ve gazetecilik faaliyetleri cezalandırılmıştır.

Devleti yönetenlere, imzalayıp onaylanarak yürürlüğe konulan uluslararası insan hakları sözleşmelerini, Anayasanın 90. Maddesinin yüklediği sorumlulukları ve AİHM’nin Türkiye aleyhine kararlarını da hatırlatarak; demokrasinin olmazsa olmazı, halkın haber alma ve gerçekleri bilme hakkının en önemli gereksinimi diye tanımlanan basın özgürlüğü ve buna eşlik eden düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik hak ihlallerine derhal son verin uyarısında bulunuyoruz.

Basın, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmaya, baskıya uğrayan gazetecilerin ve basın yayın organlarının yanında olmaya devam edeceğiz."

Ne olmuştu?

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 2016 yılında KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile ilgili davada yargılanan gazetenin Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin, Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı'ya ‘silahlı terör örgütüne üyelikten’ 6 yıl 3 ay, Eş Genel Yayın Yönetmeni Zana Bilir Kaya'ya ise ‘örgüt propagandasından’ 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.



TIKLAYIN: Özgür Gündem davasında karar: Gazetenin 4 yöneticisine hapis cezası verildi