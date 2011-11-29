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Politika

Af kararları Resmi Gazete'de ANKARA (A.A)

29 Kasım 2011 09:19

-Af kararları Resmi Gazete'de ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sürekli hastalık ve sakatlık halindeki iki hükümlünün kalan cezalarının  kaldırılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Çankırı 1. Asliye Ceza Mahkemesince, ruhsatsız silah taşıma suçundan içtimaen 10 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşen Mehmet Akdoğan'ın cezası, ''sürekli hastalık ve sakatlık hali kapsamında bulunduğunu'' belirten Adli Tıp Kurumu raporu sebebiyle kaldırıldı. Siverek 2. Asliye Ceza Mahkemesince, ruhsatsız silah taşıma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşen Abdulkadir Demir'in kalan cezası da ''sürekli hastalık hali'' kapsamında bulunduğunu belirten Adlî Tıp Kurumu raporu doğrultusunda kaldırıldı.

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