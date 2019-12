Af bekleyen öğrencilere müjde

Öğrenci Affı yasa tasarısı taslağı Bakanlar Kurulu tarafından Ekim ayında tartışılmak üzere Meclis’e gönderilirken, taslağın ilk olarak görüşüleceği TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, affın genişletilmesinden yana olduklarını açıkladılar.



Üniversiteden ilişiği kesilen ve af talep eden eski öğrenciler tarafından kurulan Eğitim Hakkı Platformu (www.ogrenciaffı.org), TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri ile görüşerek af ile ilgili düşüncelerini aldılar. Tüm komisyon üyeleri öğrenci affının çıkmasından yana olduğunu belirtirken, kapsamının genişletilmesi gerektiği görüşünde birleşti.



Af kapsamı genişleyecek



TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, affın kapsam süresinin 2000 yılı olarak belirlenmesine karşın, bu yılın biraz daha geriye çekileceğini ifade ederek, “Yıl olarak biraz daha geriye çekilecektir diye düşünüyorum. Her öğrencinin durumu farklı, çıkacak yasa herkesin işine yaramalı” diye konuştu. Komisyon üyesi CHP Milletvekili Fatma Nur Serter ise, “Tıp öğrencileri konusunda çok hassasım. Birkaç yıl sonra doktor olacak gençlerin okullarından atılmasına bir anlam veremiyorum. Yasaya bir sınır koymanın mantıklı olmadığını düşünüyorum, sorunu tam çözecek bir yasa için çabalıyoruz” dedi.



'Mektupla bize ulaşın'





Komisyon üyesi CHP Milletvekili Necla Arat ise af beklentisi içinde olan gençlerin komisyon üyelerine ulaşmasının önemli olduğunu belirterek, “Gerekirse çocuklarımız, mektupla bize ulaşsınlar, konu hakkında çok telefon alıyoruz” dedi.



Komisyon üyesi AKP Milletvekili Abdurrahman Arıcı da, kendisinin bir öğrenci affı sayesinde üniversiteyi bitirebildiğini anımsatarak, “Geniş kapsamlı bir yasanın çıkmasından yanayım, herkesi kapsasın. Bende üniversite eğitimimi bir afla bitirdim, şimdi bir tıp doktoru ayrıca milletvekiliyim” dedi.



CHP'li Özpolat: 'Başlangıçın 1980 yılı olması için direteceğim'



Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Durdu Özbolat, affın 1980 yılından itibaren gençleri kapsaması gerektiğini her alanda söylediğini ifade ederek, “Bir yıldır her alanda konuyu gündeme getiriyorum. Herkes faydalanmalı, sonuna kadar bu konuda direteceğim” diye konuştu.



Komisyon üyesi AKP Milletvekili Hamza Yerlikaya da, çıkarılacak yasanın tüm mağdurları kapsamasından yana olduğunu belirterek, “Önümüze gelen yasanın genişletilerek çıkarılmasından yanayım” dedi.