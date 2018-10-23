Aéropostale artık sadece Boyner'de yer alacak

İSTANBUL, (DHA) -AMERİKA’NIN genç giyim markalarından Aéropostale, bu ay Boyner mağazalarında satışa sunuldu.

Dünya çapında 900’e yakın lokasyonda bulunan, Türkiye’de de üniversite ve lise gençliği tarafından büyük beğeni ile takip edilen Aéropostale, bu aydan itibaren sadece Boyner mağazalarında moda severlerle buluşuyor.

Aéropostale, Amerika\'da şarkıcı ve oyuncu Sabrina Carpenter başta olmak üzere birçok sosyal medya yıldızlarıyla da iş birliği yapmasıyla dikkat çekiyor.

Aéropostale’ın sonbahar-kış koleksiyonunda hem genç kızlar hem de genç erkekler için birçok seçenek yer alıyor. Farklı renklerde baskılı ya da yazılı sweatshirt’lerden tişörtlere, ekose gömleklerden bluzlara, kazaklardan montlara, denim pantolonlardan eşofmanlara kadar birçok farklı parça Boyner mağazalarında gençlerin beğenisine sunuluyor.