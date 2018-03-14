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Dünya

Aeroflot'un eski Rus yöneticisi Londra'da ölü bulundu

Polis, Salisbury'de eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesi ile bu olay arasında bir bağlantı olduğuna dair kanıt bulunmadığını kaydetti

14 Mart 2018 04:03

Aeroflot’un eski Genel Müdür Yardımcısı Nikolai Glushkov,  Londra'da ölü bulundu.

İngiliz terörle mücadele polisinden yapılan açıklamada, Londra’da bir ikametgahta 60'lı yaşlarda bir erkeğin ölü bulunduğu bildirilirken, İngiliz basınında bu kişinin Glushkov (69) olduğu haberi yer aldı.

Dün akşam New Malden’deki bir adreste bulunan cesede otopsi yapılacağını belirten polis, olaya "açıklanamayan ölüm" muamelesi yapılarak inceleme başlatıldığını açıkladı.

Polis, Salisbury'de eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesi ile bu olay arasında bir bağlantı olduğuna dair kanıt bulunmadığını kaydetti.

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeoflot'un eski Genel Müdür Yardımcısı Glushkov, 1999’da ülkesinde para aklama ve dolandırıcılıktan hüküm giymişti.

Glushkov 2006’da başka bir mahkumiyet aldıktan sonra kaçtığı İngiltere'ye iltica etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalefete başlayan Glushkov, bir diğer Putin muhalifi Boris Berezovsky ile yakın ilişkisiyle biliniyordu. Berezovsky 2013'te İngiltere’de Berkshire’daki evinde ölü bulunmuştu.

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