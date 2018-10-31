AEFCA sempozyumu Antalya'da yapılacak

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) -

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ile Alliance of European Football Coaches\' Association- Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği\'nin (AEFCA) ortaklaşa düzenleyecekleri 39\'uncu AEFCA Sempozyumu, Antalya\'da gerçekleştirecek.

Türkiye Futbol Federasyonu\'nun desteğiyle ve Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı (FIFEX) koordinesindeki organizasyon, 9-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyona, dünya futbolunda alanında uzman olarak kabul edilen teknik adamlar ve oyuncu gözlemcileri katılacak.

\'Antrenörlük - Geleceğe Hakim Olmak İçin Önderlik Etmek\' başlıklı AEFCA Sempozyumu\'nda \'2018 Dünya Kupası\'nın Değerlendirilmesi, Avrupa\'daki Altyapı Takımlarının Gelişiminde Öne Çıkanlar\' konuları ele alınacak.

UZMANLAR SUNUM YAPACAK

AEFCA Başkanı Walter Gagg ve AEFCA Başkan Yardımcısı TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber\'in açılış konuşmasını yapacağı ve 2018 Dünya Kupası\'nda ülkesi Hırvatistan\'ı finale taşıyarak, bir ilke imza atan teknik direktör Zlatko Dalic, 2001\'de UEFA tarafından yılın teknik direktörü seçilen, Liverpool, Lyon ve Paris Saint-Germain ile birçok şampiyonluk kazanan Gerard Houllier, altı yıl süresince Fransa Milli Takımı\'nın başında bulunan ve 2006 Dünya Kupası\'nda ülkesini finale çıkarma başarısı gösteren Raymond Domenech, sempozyumda sunum yapacak.

Rusya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Andrey Leksakov, İngiltere Futbol Federasyonu Antrenör ve Oyuncu Gelişimi Bölümü Başkanı Matthew Crocker, Borussia Mönchengladbach Baş Oyuncu Gözlemcisi Mario Vossen de 2018 Dünya Kupası\'nı değerlendirilecek, antrenör ve oyuncu gelişimi konularında sunum yapacak. İtalyan Futbol Hakemleri Derneği üyesi FIFA kokartlı Michael Fabrri \"VAR-Video Analizi\" konulu sunum gerçekleştirecek.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, Antalyaspor altyapı koordinatörü Sedat Karabük, eski milli sporcular Ergün Penbe ve Hamit Altıntop da birer sunum yapacak. Ayrıca, Hollandalı ünlü futbol adamı Johan Cruyff\'ın misyonunu taşımayı amaç edinen Cruyff Enstitüsü ve birçok üst düzey futbol kulübünün de ortak çalıştığı futbol bilgi ve analiz platformu Wyscout da Antalya\'daki bu önemli futbol organizasyonunda yer alacak.

AEFCA sempozyumunda 11- 13 Ocak 2019 tarihlerinde Antalya Belek\'te bir otelde yapılacak 2\'nci Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı\'nın (FIFEX) da tanıtımı toplantısı yapılacak.