AEDAŞ, elektrik kesintilerini SMS ile bildirilecek

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), altyapı ve tesis çalışmaları hakkında abonelerini bilgilendirmek için SMS dönemi başlattığını bildirdi. Bu uygulama ile yatırım, altyapı ve tesis çalışmalarının başlama ve bitiş tarihleri; elektrik kesintileri abonelere kısa mesaj ile iletilecek.

“Abonelerimizin bölgesine yapılan yatırımları bilme hakkı var"

Müşteri memnuniyeti odaklı projeler geliştirdiklerini dile getiren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Altyapı çalışmalarımız, trafo, enerji nakil hattı ve elektrik direklerinin yenilenmesi başta olmak üzere aralıksız olarak yatırımlarımız sürüyor. Yatırım yapılan bölgede yaşayanların iş makinelerinin ne için orada olduğunu, kazının neden yapıldığını bilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. ‘Yatırım için buradayız ve şu kadar sürede şunları yapacağız’ diye abonelerimize bilgi vermemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede yatırım ve altyapı çalışmaları hakkında abonelerimizi SMS ile bilgilendirme sürecini başlattık. Yeni uygulama sayesinde bölgedeki yatırım çalışması kaç gün sürecek, hangi sokaklarda çalışma yapılacak, tüm bunları abonelerimiz önceden öğrenebilecek. Eğer yatırımın herhangi bir döneminde bir elektrik kesintisi olacaksa o da ayrıca bildirilecek. Daha fazla kişiye bu hizmeti ulaştırabilmek için abonelerimizden de işletmelerimize başvurarak iletişim bilgilerini güncellemelerini önemle rica ediyoruz” dedi.

Ayrıca AEDAŞ’ın bu yıl içinde hizmet verdiği bölgeye 183 milyon TL’lik yatırım yapacağı kaydedildi.