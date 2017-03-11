Advocaat'tan istifa açıklaması: Kararımı verdim ve yönetime söyledim

Spor Toto SüpeR Lig’in 24. haftasında Alanyaspor’u geri dönüş yaparak 3-2 yenen Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat, mücadeleyi değerlendirdi.

Hollandalı hocanın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Maçın ilk 20 dakikası benim için şaşırtıcı oldu. Uyuduğumuzu gördüm. İki basit golü rakibe verdik. Orta sahada güçlü değildik. Maçın 25. dakikasından sonra oyunu kontrol ettik. Galibiyeti fazlasıyla hak ettik. İlk yarının son dakikasında gelen 3. golümüz bence %100 goldü ama sayılmadı. İkinci yarıya da oyunu kontrol ederek başladık. Alanyaspor’un kontraataklarla tehlikeli olacağını düşündük. Buna izin vermedik.

Maç maç bakmamız lazım sezon sonuna kadar. Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldık. Çok kötü bir hava varmış diye gösteriliyor ama böyle bir şey yok. İlk dakikalarda takımımıza büyük kızgınlık hissettim.”

Öte yandan Hollandalı hoca, ‘istifa’ konusu ile ilgili olarak sorulan bir soru üzerine “Ben kararımı verdim ve yönetime söyledim. Onların söylemesi daha iyi olur” açıklamasını yaptı.