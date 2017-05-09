Advocaat, Hollanda Milli Takımı ile anlaştı

Hollanda Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne Dick Advocaat'ın getirildiğini açıkladı. Advocaat'ın yardımcısı Gullit olacak. Hollandalı hoca, Haziran ayında takımın başına geçecek.

KNVB, Zeist kentinde düzenlenen basın toplantısında, 2015'in temmuz ayında başladığı görevine, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde aldıkları Bulgaristan yenilgisi sonrası 26 Mart'ta son verilen teknik direktör Danny Blind'in yerine, Dick Advocaat'ın geçeceğini duyurdu.

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat'ın yardımcılığını ise Hollandalı eski futbolcu Ruud Gullit'in yapacağı belirtildi.

Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers ve Zenit’in yanı sıra Rusya ile Hollanda milli takımlarını çalıştıran Advocaat, 2016'nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord Kulübünün teknik heyetine danışmanlık yaptı.