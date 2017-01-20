T24 LogoT24 Logo
Spor

Advocaat: Bu kadroyla şampiyon olacağız

"Aatıf'a haksızlık yapılıyor"

20 Ocak 2017 20:12

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet eden Hollandalı teknik adam, zor bir dönemde sarı-lacivertli takımın başına geçtiğini dile getirerek, "Buraya geldiğimizde bizim için çok zordu. Büyük ve beklentilerin çok fazla olduğu bir kulübe geldik. Bize sunulan kadro, başka birinin kadrosuydu. Bence kadro iyi bir şekilde dengelenmemişti." diye konuştu.

Dick Advocaat, "Takımı siz kursaydınız, kadronun ne kadarı farklı olurdu?" şeklindeki bir soruya şöyle cevap verdi:

"Hala iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. En başta burada olsaydım, kadro kurmak için elimde bir zaman olsaydı kadroyu farklı yapardım. Orta saha için de aynı şeyi söyleyebilirim. Başkasına eleştiri anlamında söylemiyorum ama ben olsam daha farklı bir kadro kurardım. Yine de fena iş yapmadığımızı düşünüyorum. Şu ana kadar Avrupa'da çok iyi iş çıkardık. Diğer yandan kendi sahamızda kaybettiğimiz puanlara baktığımızda gerçekten inanılmaz. Puan kayıplarımız, anlaşılabilir düzeyde değil." 

"Olumsuz bakmıyorum"

Hollandalı teknik adam, iyi kadroya sahip olduklarını vurgulayarak, "Genel anlamda söylediklerime baktığınızda belki benim çok olumsuz olduğumu düşünüyorsunuz ama ben olumsuz bakmıyorum. Sadece gerçekçi bakmaya gayret gösteriyorum. Ben hala bu kadroyla şampiyon olacağımıza inanıyorum. Eğer takım içinde daha iyi bir kombinasyon oluşturabilirsek bizim için işler daha kolay olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Aatıf'a haksızlık yapılıyor"

Dick Advocaat, futbolcuları Aatıf Chahechouhe'nun kötü bir oyuncu olmadığını dile getirerek, "Adanaspor maçında Aatıf diğer oyunculardan iyi ya da kötü değildi. Takım halinde kötü bir görüntü sergiledik. Herkes şu anda Aatıf'tan bahsediyor ama bana göre ona haksızlık yapılıyor. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. Onu övüyorum çünkü insanlar onun hakkında neden bu kadar olumsuz anlamıyorum." yorumunu yaptı.

ETİKETLER

Dick AdvocaatFenerbahçeşampiyon olabilirim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24