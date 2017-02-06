Advocaat, Beşiktaş maçındaki davranışlarıyla gündem olan van Persie'yle ne konuştu?

Fenerbahçe'de Beşiktaş galibiyetinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıkmaya başladı. Tosic ile yaşadığı gerilim sonrası Tosic'in oyundan atılmasına neden olan Robin Van Persie'ye teknik direktör Dick Advocaat müdahale etti. Devre arasında Advocaat, van Persie ile bir konuşma yaptı.

Hollandalı teknik adam futbolcusuna "Sen tecrübeli bir oyuncusun. İkinci yarıda rakip futbolcular ve taraftar seni oyundan attırmak isteyecek. Bu tuzağa düşme ve sakin kal." dedi. Deneyimli golcü, Advocaat'ın uyarılarını dinledi ve takımına galibiyeti getiren golü attı.



Maç sonunda Advocaat, Robin van Persie'yi özel olarak tebrik etti. Hollandalı teknik direktör diğer oyuncularına da genel bir konuşma yaptı. "Oyun disiplininden kopmadınız, mücadele ettiniz." diyen Advocaat oyuncularını tebrik etti.



Maç sonunda sarı lacivertli futbolcular bir süre "Fenerbahçe marşı" eşliğinde galibiyeti kutladı. Josef ve Fernandao'nun kutlamasıysa neşeli anlara sahne oldu.



Futbolcular, Afrika Kupası'ndan dönen ve röveşata golleriyle ünlü Moussa Sow'a ise takılmayı ihmal etmedi. Arkadaşları, maç içinde çektiği röveşatası direkten dönen Senegalli golcüye "Geri dönmen bizim için iyi oldu. Ama ayarın bozulmuş, bir kontrol ettirmelisin." dedi.



Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.