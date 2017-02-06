Deniz Çoban: Van Persie 3 defa atılmalıydı; Ali Palabıyık kariyerinin en kötü maçını yönetti

Eski hakem Deniz Çoban, Beşiktaş karşısında Robin Van Persie'nin 3 defa atılması gerektiğini söyledi. Çoban, maçın hakemi Ali Palabıyık için de "Kariyerinin en kötü maçını yönetti" dedi.

Çoban'ın Fanatik gazetesindeki yazısı şöyle:

Palabıyık ismi açıklandığında şöyle yazmıştım: “Palabıyık önceki maçlardaki ortalama performansını bu maça yansıtabilecek olursa; maçın altından başarıyla kalkabilecektir.” Ancak Palabıyık bırakın önceki maçlardaki performansına yaklaşmayı; belki de kariyerinin en kötü iki-üç maçından birini yönetti. Maç başlamadan, maçın zor geçmesi için her türlü altyapı yöneticiler tarafından hazırlanmıştı(!). Böylesi zor geçmeye aday olan maçta; Palabıyık, yanlış taktikle oyuna başladı. Kart göstermeden, oyuncularla diyalog kurarak otoriteyi sağlamaya çalıştı. Taktiği tutmadığı halde, değiştirmedi de! Sonuçta hem kendi kariyeri adına, hem de Türk hakemliği adına kabul edilemez bir yönetime imza atmış oldu.



Hakem tepkisiz kaldı



Önce Lens-Oğuzhan, devamında Oğuzhan-Van Persie itiş kakışında kart göstermeyi tercih etmedi. İkaz etmekle yetendi. Oysaki bu dakikaya kadar Van Persie’nin hareketleri defalarca sarı kartı gerektiriyordu. Devamında Oğuzhan-Alper diyaloğuna ve oyun oynanırken birbirlerine yaptıkları fiziksel temaslara da sessiz kaldı. Bu yaşanan tartışmalarda hakemi tartan ve tepkisiz kaldığını gören oyuncular da sonraki dakikalarda gereğini yaptı(!).



Tosic’e kırmızı verdi ama...



Dananın kuyruğu da 42. dakikada koptu. “Nasılsa hakem hiçbir şeye karışmıyor.” diye düşünen Van Persie Tosic’e dirseğiyle, diziyle vurdu. Buna sinirlenen Tosic de ona kafa attı. İki oyuncu da kırmızı kart görmeliyken, hakem sadece Tosic’e kırmızı kart gösterdi.



Öyle ki; Beşiktaş tribünlerine dilini çıkartan Persie hakemler görse, daha o dakikada atılmalıydı. Kendisine sinirlenen Tosic’e, o kargaşada eliyle bir uzvunu tutarak karşılık veren Persie’nin bu hareketi de kırmızı kart olmalıydı.



Satman’ın da hatalı kararları vardı



91.dakikada Lens’e önce oynaması için düdüğüyle işaret etti ve daha sonra Lens golü atınca işaret vermedim diyerek golü iptal etti. Maçta ki tek doğru kararı Beşiktaş’ın penaltı beklentisine devam dediği pozisyondu.



Oyun süresince Palabıyık oyunun kontrolünü sağlayamadı. Sayısız kart hatası yaptı. Maçta yardımcıları da Palabıyık’a ayak uydurdu. Cem Satman’ın kaldırdığı hatalı bayraklar vardı. Fenerbahçe’nin golünde ortayı yapan Lens ofsayt pozisyonundaydı. De Souza’ya kaldırdığı bayrak önemli bir atağı kesti. 4.Hakem Kemal Uğurlu hiçbir görevini yerine getiremedi. Devre bitiminde birçok fiziksel temas oldu, sessiz kaldı. Advocaat Yardımcı hakemi neredeyse silkeledi, yedek oyuncular sahaya girdi; gereğini yapamadı.