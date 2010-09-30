-ADT PERDELERİNİ YARIN AÇIYOR ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Ankara Devlet Tiyatrolarının (ADT) yeni sezonu yarın başlıyor. ADT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Devlet Tiyatrosu, iki yeni yerli oyuna dünya prömiyeri yaparken, 12'si yerli, 8'i çeviri toplam 20 oyunu sanatseverlerle buluşturacak. Ankara Devlet Tiyatrolarının Ekim ayı programında yer alan oyunları ve sahneleri şöyle: BÜYÜK TİYATRO: ''Genç Osman'' 1, 3, 5, 8, 10 Ekimde temsil edilecek. Oyunun yazarı Turan Oflazoğlu, yönetmeni Şakir Gürzumar. Aynı sahnede 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 Ekimde ''Kerbela'' seyirciyle buluşacak. Oyunun yazarı Ali Berktay, yönetmeni Ayşe Emel Mesci. ÇAYYOLU CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: ''Fosforlu Cevriye'' adlı müzikal, 1-10 Ekimde temsil edilecek. Oyunun yazarı Suat Derviş, oyunlaştıran ve yöneten Gülriz Sururi. ''Genç Osman'', 12-15 Ekim tarihlerinde izlenebilecek. ''Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu'' müzikali, 20 Ekim 2010'da prömiyer yapacak ve 21-24 Ekimde izlenebilecek. ŞİNASİ SAHNESİ: ''Bir Savaş Hikayesi'', 1-10 Ekimde seyirciyle buluşacak. Jeanne Beckwith'in yazdığı Esra Ege'nin Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmeni Aclan Büyüktürkoğlu. ''Tek Kişilik Şehir'', 12–17 Ekimde sahnelenecek. Behiç Ak'ın yazdığı oyunun yönetmeni, Serhat Nalbantoğlu. ''Geç Kalanlar'', 19-24 Ekimde izlenebilecek. Pervin Ünalp'ın yazdığı oyunun yönetmeni Nesrin Üstkanat. ''Trafik Cezası'', 26 Ekimde prömiyer yapacak ve 27-31 Ekimde seyirciyle buluşacak. Paola Levi'nin yazdığı, Tarık Leventoğlu'nun Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmeni Aclan Büyüktürkoğlu. KÜÇÜK TİYATRO: ''Vahşet Tanrısı'', 1-9 Ekimde sahnelenecek. Oyunun yazarı Yasmina Reza, Türkçeye çeviren Zeynep Avcı, yöneten Celal Kadri Kınoğlu. ''Soğuk bir Berlin Gecesi'' , 12 Ekimde dünya prömiyeri yapacak ve 13-30 Ekimde sahnelenecek. Oyunu yazan ve yöneten Barış Eren. ''Büyümek İstiyorum'' adlı çocuk oyunu, 13, 17, 20, 24, 27 ve 31 Ekimde izlenebilecek. Oyunu yazan ve yöneten Mehmet Akay. AKÜN SAHNESİ: ''Büyük Sultan'', 1-10 Ekimde seyirciyle buluşacak. Miguel De Cervantes'in yazdığı, Ertuğrul Önalp'in Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmeni Jose Maria Pou. ''İmparatorluk Kuranlar'' isimli İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı oyun, 12-17 Ekimde izlenebilecek. Oyunun yazarı Boris Vian, Türkçeye çeviren Ayberk Erkay, yöneten Hakan Çimenser. ''Fosforlu Cevriye'' müzikali, 19-24 Ekimde temsil edilecek. ''Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan Onbir Tablo'' isimli oyun, 26 Ekimde dünya prömiyeri yapacak. Nazım Hikmet'in yazdığı, Nihat Asyalı'nın düzenlediği ve Rüştü Asyalı'nın yorumladığı oyun, 7-31 Ekimde izlenebilecek. ALTINDAĞ TİYATROSU: ''Geç Kalanlar'' oyunu, 1-17 Ekimde izlenebilecek. ''Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun'' adlı oyun, 19–31 Ekimde izlenebilecek. Hatice Meryem'in yazdığı oyunu derleyen ve yöneten Funda Mete. İRFAN ŞAHİNBAŞ ATÖLYE SAHNESİ: ''Yaban'', 6 Ekimde prömiyer yapacak ve 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28 ve 30 Ekimde de seyirciyle buluşacak. Yakub Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı, Berkun Oya'nın uyarladığı oyunun yönetmeni Bengisu Doğruer. STÜDYO SAHNE: ''Bir Delinin Hatıra Defteri'', 3, 5, 8 ve 10 Ekimde sahnelenecek. Nikolay Vasiliyeviç Gogol’un yazdığı, Sylvie Luneau–Roger Coggio'nun uyarladığı, Coşkun Tunçtan'ın çevirdiği oyunun yönetmeni Cem Emüler. ''Moskova–Petuşki Yolun Sonu'', 12 Ekimde prömiyer yapacak ve 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 ve 31 Ekimde seyirci karşısına çıkacak. Venedict Yerofeev'in yazdığı oyunun yönetmeni Umut Toprak. ODA TİYATROSU: ''Krem Karamel'', 1-9 ve 19-23 Ekimde sanatseverlerle buluşacak. Oyunu yazan Zeynep Kaçar, yöneten Ünsal Coşar. ''Hüzzam'' adlı oyun, 12–16, 26-30 Ekimde sahnelenecek. Güner Sümer'in yazdığı oyunun yönetmeni Olcay Poyraz.