ADSL'e rakip 'yüksek gerilim' hattı

Türkiye'de saniyede ortalama 60-70 megabit arasında olan veri iletişimini elektrik kabloları ile 200 megabite çıkaran Erbay Telekom, İstanbul ve Ankara'da pilot uygulamasını yaptığı hizmeti, 2 yıl içinde ülke geneline yaymayı hedefliyor.Erbay Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Erkoç, elektrik prizinden internete bağlanmayı sağlayan sistemin, halen telefon kabloları üzerinden yapılan genişbant (ADSL) internet erişim şebekelerine ciddi bir alternatif olacağını söyledi.Elektrik üzerinden internet erişiminde dünya pazarının yarısını elinde bulunduran Kanadalı Corinex'in Türkiye'deki ortağı olduklarını anlatan Erkoç, Türkiye'deki internet penetrasyonuna hareket getirmesi beklenen sistemin üzerinde 7 aydır çalıştıklarını anlattı. Erkoç, "Genişbant erişimi Türkiye'nin her tarafında yok. Ancak, elektrik hattı her yere gidebildiği için, bizim sistemimiz iyi bir alternatif oluşturuyor" diye konuştu.Dünyada geniş kapsamda uygulanmasına karşın, Türkiye'de çok bilinmeyen bir sistem getirdiklerini ifade eden Erkoç, sistemin işleyişini şöyle anlattı: "Bu işlerde iki türlü gruba çalışıyoruz. Birincisi, çoğunlukla ev şebekeleri olan alçak gerilim grupları. 15-16 katlı bir binanın altına ağ geçit koyuyoruz. Bunun arkasına da herhangi bir tedarikçiden geniş bant internet veriyoruz. Sonra elektrik hatlarına bağlanıyoruz. Dolayısıyla internet de tüm binanın elektrik hatlarına veriliyor. Tüm bu sinyalleri çekebilmek için adaptör verilebiliyor. Daire sahibi de istediği prizden internet kullanabiliyor. Ayrı bir müracaat ve hat da gerektirmiyor. Apartmanın tüm üyeleri aynı modem aracılığıyla interneti kullanabiliyor. İşin mantığı elektrik hattı ile ağ oluşturarak modem ve aylık internet masrafını sıfırlamaya dayanıyor. İkincisi ise, elektrik dağıtım firmalarına yönelik çalışmamız. Firmalar, sistem sayesinde merkezden kumanda ile çalışıyor ve elektrik açma kapama düğmeleri buradan kontrol ediliyor. Yani tek tek sayaç okumak zorunda kalınmıyor. Şebekeleri uzaktan önçerek kontrol edebiliyorlar. Dolayısıyla kaçak elektriği de engellemiş oluyor."Bu alanda dünya liderliğini elinde bulunduran Corinex'in 2001'den bu yana distribitörlüğünü yürüttüklerini belirten Erkoç, "Bizim orta gerilimli bina çözümlerinde rakibimiz yok. Bir prizden bir prize iletişime yönelik Uzakdoğu firmaları var" dedi.Sistemle elektrik hattı kaliteli olduğu müddetçe internet performansında herhangi bir sorun olmayacağının altını çizen Erkoç, "Kemerburgaz Beyaz Konakları'nda test amaçlı sistemi kurduk. TOKİ'nin Halkalı'da 11 katlı bir binası sistemle çalışıyor. Sistemi Çağlayan BEDAŞ'a da kurduk. Diğer illere de yayacağız" diye konuştu. Erkoç, yapılan yatırımın 12 ayda geri alındığını ifade ederek, hane halkı internet erişim maliyetini yüzde 66 oranında düşürdüğünü anlattı.