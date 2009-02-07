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Bilim / Teknoloji

ADSL indirimi eski abonelere de yapılsın

TTNET'in yeni abone olacaklar için yaptığı yüzde 50 indirim kampanyası, eski aboneleri yine mağdur etti.

07 Şubat 2009 02:00

TTNET'in yeni abone olacaklar için yaptığı yüzde 50 indirim kampanyası, eski aboneleri yine mağdur etti. 

Analiz: Eyüp Erdoğan / Tempo24

TTNET, ADSL internet kullanıcıları için yüzde 50 indirimli yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya göre TTNET’ten internet bağlantısı alacak olan aboneler, 24 ay süresince aboneliklerini sürdüreceklerine ilişkin sözleşme imzalıyorlar.

Kampanya detaylarında bir not özellikle dikkat çekiyor. Bu nota göre 31 Ocak 2009 tarihinden sonra ADSL hattını iptal ettirmiş müşteriler bu kampanyadan yararlanamayacak.

Bunun anlamı şu: Eski ADSL aboneleri, bu indirimden daha önceki kampanyalarda olduğu gibi yine yararlanamayacak. Yani yeni aboneler en yaygın bağlantı türlerinden biri olan 4GB kotalı abonelik için ayda 14.50 lira öderken eski aboneler 29 lira ödemeyi sürdürecek. Ücret farkına rağmen 14.50 lira ödeyen de 29 lira ödeyen de aynı hizmeti alacak.

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