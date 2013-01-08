Adrina Lima'dan 'kebap' isteği

Bugün Antalya’daki ‘Dossi Dossi Fashion Show’ için Türkiye'ye gelecek olan Victoria’s Secret’ın Brezilyalı mankeni Adriana Lima (31), Türk hamamı dışında mönüsünde kebap çeşitlerinin de bulundurulmasını istedi.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, daha önce birkaç kez Acun Ilıcalı’nın davetlisi olarak yarışma programlarına katılan Lima, geçen yıl da Mavi Jeans reklam filminin çekimleri için İstanbul’a gelmişti. Lima, şimdi de ilk kez Türkiye'de podyuma çıkacak.

Bugün İstanbul aktarmalı olarak Antalya’ya gelecek olan Lima, 08 -14 Ocak tarihleri arasında düzenlenen "Dossi Dossi Fashion Show" kapsamındaki defilede görev alacak ve 4 kıyafet tanıtacak.

Rixos Otel’de 2 gece konaklayacak olan Lima için otelin Türk hamamı kapatıldı.

Hamama iki gün boyunca Lima dışında kimse kabul edilmeyecek. Lima, ayrıca akşam yemeği mönüsünde kebap çeşitlerinin özellikle bulundurulmasını istedi.



'Çok heyecanlıyım'



Önceki hafta Fenerbahçe’nin eski tercümanı Samet Güzel’le çektirdiği hatıra fotoğrafını instagram sayfasından paylaşarak Türk takipçilerini şaşırtan Lima, geçen hafta da twitter sayfasına “Merhaba Türkiye, 9 Ocak’taki Dosso Dossi Fashion Show’da olacağım için çok heyecanlanıyorum. Antalya’da görüşürüz” mesajı yazmıştı.

Arkadaşı podyuma çıktı

10 Ocak’ta Türkiye'den ayrılacak olan Lima, geçen yıl Dossi Dossi Fashion Show’da podyuma çıkmak için anlaşma yapmıştı. Fakat Brezilyalı model hamileliği nedeniyle doktorundan izin çıkmayınca yerine podyum arkadaşı Erin Heatherton’u Antalya’ya göndermişti.