Adrina Lima ve Carmen Electra geliyor

Adriana Lima fotoğrafları

Carmen Electra fotoğrafları - FOTOGALERİ

Victoria's Secret defilelerinin Brezilyalı mankeni Adriana Lima, Acun Ilıcalı'nın "Var mısın Yok musun" adlı yarışmasına; Playboy'un unutulmaz kapak kızlarından Carmen Electra ise Beyazıt Öztürk'ün sunduğu "Beyaz Şov"a katılacak. "Var mısın Yok musun"un gelecek hafta yayınlanacak bölümü için Türkiye'ye gelecek olan Adriana Lima, üç gün konaklayacak. "Beyaz Şov"a konuk olacak Carmen Electra ise 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanacak özel programa katılacak.