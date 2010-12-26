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Adrienne Martin bira üreticisinin evinde ölü bulundu

ABD’li manken, ünlü bira üreticisinin evinde ölü bulundu.

26 Aralık 2010 02:00

T24 - ABD’li manken, ünlü bira üreticisinin evinde ölü bulundu.



 
ABD’li manken Adrienne Martin, ünlü bira üreticisi Anheuser-Busch şirketinin eski sahibi August Busch’ın Missouri’deki evinde ölü bulundu

Sanat terapisi eğitimi de alan modelin, herhangi bir hastalığı yoktu.

Avukat Art Magulis, genç kadının Busch’ı sık sık ziyaret ettiğini, arkadaşı olduğunu ve ortada şüphelenilecek bir durum bulunmadığını söyledi.

Martin’in yakın çevresi, ikilinin birlikte olduğunu söylerken, genç kadının ölümü sırasında Busch’un evde olup olmadığı açıklanmadı.

Genç kadının ölüm nedenini ortaya çıkartacak otopsi sonuçları bir ay sonra belli olacak.

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