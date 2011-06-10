Adrianne Curry Twitter'ı salladı!

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Eşi Peter Brady'den ayrılacağını açıklayan Twitter ünlüsü fotomodel Adrianne Curry, bir röportaj sırasında eteğini açıp iç çamaşırını gösterdi ve yine olay yarattı.ABD'li model Adrianne Curry sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı fotoğraflarıyla adını sık sık duyuruyor.Curry, son olarak hayranları için soyunarak fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.Twitter sayesinde ünlü olan model Adrianne Curry, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 'sakıncalılar' listesinden nasibini aldı. TİB'in sakıncalı bulduğu kelimeler arasında 'Adrianne' kelimesinin de bulunması üzerine Twitter'dan açıklama yapan Curry, konuyla ilgili "Birkaç Türk arkadaşım Türkiye’de internetten yasaklandığım konusunda bilgi verdi. Annemin en gururlu günü olmalı" şeklinde yorum yaptı.Sosyal paylaşım sitelerine koyduğu fotoğraflarla anılan ABD'li model her anının takipçilerine paylaşıyor.Kimi zaman hemşire kıyafetiyle poz veren, kimi zaman da kedi kadın kıyafetleriyle boy gösteren Curry ''hepimiz öleceğiz'' diye bir yazıyla verdiği pozla da konuşulmuştu.