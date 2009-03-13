Adriana Lima yeniden İstanbul'da

Adriana Lima fotoğrafları

Adriana Lima Elle dergisine poz verdi - FOTOGALERİ

Brezilyalı manken, Atatürk Havalimanı işletmeci firması TAV'a bağlı Primeclass CIP servisi tarafından uçak altında karşılandı.İstanbul Valiliğinden alınan özel bir izinle özel uçak yolcuları tarafından kullanılan E kapısından çıkarılan Lima, bir firmanın reklam çekimlerine katıldıktan sonra 16 Martta İstanbul'dan ayrılacak.