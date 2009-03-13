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Adriana Lima yeniden İstanbul'da

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, reklam filmi çekimi için İstanbul'a geldi.

13 Mart 2009 02:00

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, reklam filmi çekimi için İstanbul'a geldi.

Adriana Lima fotoğrafları - FOTOGALERİ
Adriana Lima Elle dergisine poz verdi - FOTOGALERİ
Var mısın Yok musun'da Adriana şov - FOTOGALERİ

Brezilyalı manken, Atatürk Havalimanı işletmeci firması TAV'a bağlı Primeclass CIP servisi tarafından uçak altında karşılandı.

İstanbul Valiliğinden alınan özel bir izinle özel uçak yolcuları tarafından kullanılan E kapısından çıkarılan Lima, bir firmanın reklam çekimlerine katıldıktan sonra 16 Martta İstanbul'dan ayrılacak.

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