Adriana Lima yeniden İstanbul'da

<strong>Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, reklam filmi çekimi için İstanbul'a geldi. </strong><br /><br /><a rel="nofollow" class="editor" href="http://www.tempo24.com.tr/content/galeridetay.aspx?gid=780&param=&pn=1&id=0&kategori=35#galeristart" target="_blank"><span class="galeridesc">Adriana Lima fotoğrafları</span> - FOTOGALERİ</a><br /><a rel="nofollow" class="editor" href="http://www.tempo24.com.tr/content/galeridetay.aspx?gid=956&param=&pn=1&id=0&kategori=35#galeristart" target="_blank"><span class="galeridesc">Adriana Lima Elle dergisine poz verdi - FOTOGALERİ</span></a><br /><span class="galeridesc"><a rel="nofollow" class="editor" href="http://www.tempo24.com.tr/content/galeridetay.aspx?gid=837&param=&pn=1&id=0&kategori=35#galeristart" target="_blank">Var mısın Yok musun'da Adriana şov - FOTOGALERİ</a><br /><br /></span>Brezilyalı manken, Atatürk Havalimanı işletmeci firması TAV'a bağlı Primeclass CIP servisi tarafından uçak altında karşılandı. <br /><br />İstanbul Valiliğinden alınan özel bir izinle özel uçak yolcuları tarafından kullanılan E kapısından çıkarılan Lima, bir firmanın reklam çekimlerine katıldıktan sonra 16 Martta İstanbul'dan ayrılacak. <br />