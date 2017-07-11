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Yaşam

Adriana Lima, yazar Metin Hara ile el ele görüntülendi

İkili Milas-Bodrum Havalimanı'ndan elele çıktı

11 Temmuz 2017 12:33

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara Atatürk Havalimanı'ndaki CIP Lounge'da bir araya geldi. Sürpriz aşkın görüntüleri de kameralara burada yansıdı.

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima, yazar Metin Hara ile Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a geldi. İkili Milas-Bodrum Havalimanı'ndan elele çıktı.

Gazetecilerin kendisini görüntülemesine aldırış etmeden, geçen ay Los Angeles Havalimanı'nda kitabıyla poz verdiği yazar Metin Hara ile elele yürümeyi sürdüren ünlü model, kendilerini bekleyen otomobile binip, kalacakları otele geçti.

Uzun kollu siyah sweatshirt, siyah kot pantolon ve bot giydiği görülen Lima'nın, arkadaşı Metin Hara ile Bodrum'da tatil yapacağı öğrenildi. Yurt dışında katıldığı bir festivalden İstanbul'a gelerek Hara ile buluşan Lima'nın iki gün Bodrum'da kaldıktan sonra Gökova Körfezi ve Yunan adalarını kapsayan mavi tura çıkmayı planladığı öğrenildi.

 

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