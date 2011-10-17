Adriana Lima izleyenleri büyüledi

T24 - "Yok Böyle Dans" yarışması yeni sezonuna başladı. Yarışmanın en dikkat çeken yanı ise Brezilyalı top model Adriana Lima'nın konuk jüri olması ve hazırladığı dans şovlarıydı.



Sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken Lima dans şovuyla izleyenleri büyüledi.



Jüri üyesi olarak da en yüksek puanları veren Lima, yarışmacıların müzikle ve partneriyle uyumlarını değerlendirdi.

Elbisesinin azizliğine uğradı



Gazeteport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin kaptanı Brezilyalı futbolcu Alex'in de izlemek için stüdyoya geldiği Lima, dans ederken elbisesinin azizliğine uğradı.



Şov sırasında elbisesinin askısı kopan Lima firikik vermeden dansını tamamlayabildi.





