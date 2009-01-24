Adriana Lima İstanbul'da

2004 yılında Zeki Triko'nun katalog güzeli olan ve bu çalışmayla yıldızı parlayan Adriana Lima, Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var mısın Yok musun"a katılmak üzere Türkiye'ye geldi.



British Airways'le saat 15.30'da İstanbul'a gelen Lima, valilikten alınan özel izinle, özel uçakların iniş yaptığı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Mercedes S320 model arabayla alınan Adriana Lima, ikisi kadın toplam 5 kişilik bir ekip tarafından korundu. Beşiktaş'taki Four Seasons Otel'de kalan ünlü manken dün de kendisi için Al Jamal'de düzenlenen partiye katıldı. Lima, "Var mısın Yok musun"un bugün yapılacak çekimlerinin ardından İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezecek. Lima’nın konuk olduğu "Var mısın Yok Musun" yarın akşam ekrana gelecek.

