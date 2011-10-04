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Adriana Lima geliyor

Daha önce Var mısın Yok Musun için gelen Adriana Lima, Yok Böyle Dans’ın yeni sezon açılışına katılacak.

04 Ekim 2011 03:00


T24- Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var mısın Yok Musun'da 2009'da yarışan Adriana Lima’ya Yok Böyle Dans’ın yeni sezon açılışına katılacak.


Ilıcalı Yok Böyle Dans’ın eğitmenlerinden birini konuşmalarının hemen ardından; 3 saat sonra uçağa bindirerek Adriana Lima’nın yanına yolladı. Adriana Lima ve eğitmeni yarın New York’ta çalışmalara başlayarak; önümüzdeki Pazar başlayacak olan Yok Böyle Dans için bir şov hazırlayacaklar.


Dans etmeyi çok sevdiği bilinen Adriana Lima, 2 ayrı gösteri yapacak ve aynı zamanda Yok Böyle Dans’ın sezon açılışında juri üyeliği yaparak ünlü yıldızlara puan verecek.

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