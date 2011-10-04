Adriana Lima geliyor



T24- Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var mısın Yok Musun'da 2009'da yarışan Adriana Lima’ya Yok Böyle Dans’ın yeni sezon açılışına katılacak.





Ilıcalı Yok Böyle Dans’ın eğitmenlerinden birini konuşmalarının hemen ardından; 3 saat sonra uçağa bindirerek Adriana Lima’nın yanına yolladı. Adriana Lima ve eğitmeni yarın New York’ta çalışmalara başlayarak; önümüzdeki Pazar başlayacak olan Yok Böyle Dans için bir şov hazırlayacaklar.





Dans etmeyi çok sevdiği bilinen Adriana Lima, 2 ayrı gösteri yapacak ve aynı zamanda Yok Böyle Dans’ın sezon açılışında juri üyeliği yaparak ünlü yıldızlara puan verecek.

