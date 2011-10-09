Adriana İstanbul gecelerinde





T24- Adriana Lima, daha önce “Var mısın Yok musun” programına konuk olduğu Acun Ilıcalı’yı kırmadı, bu kez de “Yok Böyle Dans” için İstanbul’a geldi.







Yeni program için özel bir dans şovu hazırladığı öğrenilen Brezilyalı top model, Four Seasons Otel’e yerleştikten hemen sonra yemek için Levent Edication Otel’in içinde yer alan dünyaca ünlü İtalyan restoranı Cipriani’ye geçti. Lima’ya, gecenin ilerleyen saatlerinde Acun Ilıcalı’nun eşi Zeynep Ilıcalı da katıldı.





Gece 02:30’a kadar restoranda kalan Lima ve Ilıcalı, ardından eğlenceye Ulus 29’da devam etti. İstanbul’da ne kadar kalacağı açıklanmayan ünlü modelin bant çekimine katılacağı ve dans şovunun önümüzdeki hafta yayınlanacağı öğrenildi.





