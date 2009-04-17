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Adriana ile buluşma

Acun Ilıcalı Adriana Lima ile yaşadığı ilginç bir anısını anlattı.

17 Nisan 2009 03:00

Acun Ilıcalı Adriana Lima ile yaşadığı ilginç bir anısını anlattı.

Daha önce Var mısın Yok musun'da ağırladığı güzel yıldızla Miami'de buluştuğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "3 hafta evvel Miami'deydim. 'Ne yapıyorsun?, 'Miami'deyim' dedim. Atladı geldi. New York'tan kalktı geldi. Telefon çalıyor, Adriana yazıyor.... Birlikte basket maçına gittik. " dedi.
'Teke tek' programında bu açıklamayı yapan Acun ,Miami'de eşi ile birlikte olduğunu da söyleyerek yanlış anlamalara mahal vermedi.

Acun Ilıcalı, Adriana'nın dünyaca ünlü bir yıldız olmasına karşılık mütevazi olduğunu da sözlerine ekledi.

Vergi rekortmenleri sıralamasında üst sıralarda

Seda Sayan'ın ardından en çok vergi veren ikinci ünlü olan Acun Ilıcalı, konuyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Kendime hedefler hiç koymadım. Hiçbir zaman vergi listesinde olacağım diye düşünmedim. O sıralamada şaşırmadım. Ama amcam aradı, 'Seninle gurur duyuyorum' dedi, o zaman duygulandım. Listedeki durumum Acun olarak verdiğim vergi. Acun Medya olarak da vereceğim. İnsanlar vergi verecekler ki ülkemiz gelişecek."

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