Adriana güzel, ama nasıl?

Bebek cildi

Çekici makyajı

Zayıf vücudu



Parlak saçları

'Hiçbir zaman komplike cilt bakım ürünlerini bir arada kullanmamak gerekiyor. Ben genellikle sadece nemlendirici kullanır ve güneşe çıkmadan önce de mutlaka koruyucu sürerim' diyen Lima, sağlıklı bir cilde sahip.Ancak kendisi ilk yaşlanma belirtilerinin de ortaya çıkmaya başladığını itiraf ediyor. Lima 30 yaşından sonra eğer kırışıklıklar meydana gelmeye başlarsa nemlendiric ile birlikte anti-aging kremleri kullanmaya başlayacağını da belirtiyor.Tam bir Brezilyalı olan ünlü model Adriana Lima'ya ilk baktığınız zaman dudakları ve gözleri dikkat çekiyor. Genellikle dudaklarında koyu kırmızı tonlarında parlatıcıları, gözlerinde ise ince bir eyeliner fırçasıyla çekilen kuyruklu çizgiyi tercih ettiğini dile getiren güzel modelin bronz teni göz rengini ve dolgun dudaklarını daha çok ön plana çıkarıyor.Victoria's Secret defilelerinde muhteşem vücuduyla dikkat çeken ve dünyanın en seksi kadınlarından biri olarak kabul edilen Lima, kilo i almak gibi bir problemi olmadığını ve diyet yapmadığını sık sık dile getiriyor.Ancak formda kalmak için düzenli olarak spor yaptığını da sözlerine ekliyor. Üstelik tercihi çok farklı bir spor dalı. Lima boks yaparak fit kalmaya çalışıyor.Omuz hizasında kesilmiş hafif dalgalı saçlarıyla Adriana Lima, oldukça seksi bir görünüme sahip. Saçlarına yoğunluk katmak için katlı kesimi tercih eden güzel modelin, bakır tonlarıyla gölgelendirmiş kahverengi saçları bronz teniyle muhteşem bir uyum sağlıyor.Lima, genellikle saçını hafif dalgalar vererek kullandığını dile getiriyor.