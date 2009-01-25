Adriana duman yasağı koydu

'Var mısın Yok musun' için İstanbul'a gelen Brezilyalı manken Adriana Lima gece boyunca bol bol göbek attı. Gündüz Boğaz'da balık yedi.



Acun Ilıcalı'nın davetlisi olarak İstanbul'a gelen Adriana Lima, ayağının tozuyla Al Jamal'de kendi adına verilen partiye gitti. Kulübe özel olarak tercih ettiği kadın korumalarıyla birlikte gelen Brezilyalı manken, 'Bir tane bile sigara içilirse burayı terk ederim' diye Acun'a rest çekti. Bunun üzerine davetliler gece boyunca sigaralarını kulübün dışında içmek zorunda kaldı.



Vejetaryen olan Adriana, sadece sebze yemeklerini ve meyveyi tercih etti. Gece boyunca da tüm şarkılara eşlik ederek durmadan dans etti. Bir ara oryantallere de eşlik edip karşılıklı göbek attı.

Lima’ya çıkışta Al Jamal tarafından içinde sefer tası, kese ve peştamal olan bir sepet hediye edildi.



Ertesi gün ise Boğaz'da balık yiyen Adriana, 'İstanbul'u merak ediyordum. İnsanlar çok sıcak ve içten. Aynı Brezilyalılar gibisiniz. Şimdiye kadar sadece 'Merhaba', 'Var mısın Yok musun' kelimelerini öğrenebildim. Tülin Şahin'le de tanıştık. Kendisi dünya çapında bir manken. Acun da çok karizmatik bir insan' diye konuştu.

