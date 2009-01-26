Adriana 75 bin lira bağışladı

Acun'dan Adriana Lima şov - FOTOGALERİ

Kutusundan 100 TL çıktı

Samba yaptı

Brezilyalı dayanışması

Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Var Mısın Yok Musun'un dün geceki konuğu dünyaca ünlü top model Adriana Lima'ydı.Çekimlerden önce İstanbul'u gezen Lima, İstanbul'a hayran kaldığını söyleyip 'Burada bana müthiş güzel günler yaşattınız. Kendimi ülkem Brezilya'da gibi hissettim. Daha geniş bir zamanda tekrar gelip, hem gezmek hem de tatil yapmak istiyorum' dedi.'Var mısın Yok musun'da Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneği (ÇOKSEV) için yarışan Brezilyalı ünlü top model, program sırasında oldukça heyecanlı dakikalar yaşadı.Sempatik hareketleriyle yarışmacıların ilgi odağı olan Lima, kimi zaman kutuları açtırma konusunda kararsız kaldı. O anlarda yarışmacılardan yardım istedi. Gecenin sürprizi ise ünlü modelin yaptığı samba dansı oldu. Son 2 kutuya 150 bin TL ve 100 TL ile giren top model, büyük heyecan yaşadı. Hamdi Bey'in 75 bin TL'lik teklifi karşısında uzun süre düşündü ve sonunda teklifi kabul etti. Acun Ilıcalı ile birlikte kendi kutusunu açan ünlü manken, kutudan 100 TL çıkınca çok sevindi. Adriana Lima, program sonunda kazandığı 75 bin TL'lik ödülü 'Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneği'ne (ÇOKSEV) bağışladığını açıkladı.Adriana Lima, program sırasında samba yapmayı da ihmal etmedi. Çalan müzik eşliğinde uzun topuklu ayakkabılarıyla sahnede samba yapan ünlü top model, bu konudaki yeteneğiyle de izleyenleri büyüledi. Adriana, "Keşke kısa bir elbise giyseydim. Samba okullarındak kıyafetler gibi" dedi.Adriana'ya sürpriz yapan Acun Ilıcalı, 'Şimdi yayına birisini bağlayacağım, bakalım tanıyabilecek misin?' dedi. Ardından yayına Fenerbahçeli Roberto Carlos bağlandı. 'Roberto Carlos'u kim tanımaz' diyen Lima, ünlü futbolcunun Brezilya'nın efsanelerinden biri olduğunu ama bugüne kadar hiç tanışmadıklarını söyleyip, bu imkanı sağladığı için Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti. Roberto Carlos da Adriana'ya başarılar dileyip, 'Umarım iyi bir yarışma çıkarırsın' dedi. Carlos gibi Brezilyalı olan Fenerbahçe kaptanı Alex de telefon açarak vatandaşı Lima'ya başarı diledi.