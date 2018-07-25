T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adresler karıştı; yanlışlıkla Blogspot'a erişim engeli geldi

"Hata düzeltilince Blogspot açıldı"

25 Temmuz 2018 21:32

Dün erişilemeyen Google‘ın blog yayınlama servisi Blogspot'un yanlışlıkla kapatıldığı ortaya çıktı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, "http://bilgeadam-magdurlari.blogspot.com" yerine yanlışlıkla Blogspot'a erişim engeli getirdi. Hatanın anlaşılmasının ardından Blogspot yeniden erişime açıldı.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yaman Akdeniz, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin hatasını, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştı. Akdeniz'in konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Blogspot’a topyekün erişim dün gece İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile yanlışlıkla ve bir typo yüzünden (. yerine @) engellendi. Engellenmek istenen blog sayfası: http://bilgeadam-magdurlari.blogspot.com/ , engelleten ise Bilge Adam adlı bir şirket. Hata düzeltilince Blogspot açıldı." 

 

ETİKETLER

bloggererişim engeliBilge Adam mağdurlarıBilge AdamBilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yaman Akdenizİstanbul 10 Sulh Ceza Hakimliği
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24