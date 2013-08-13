Adresi ifşa olan sığınma evi boşaltılıyor

Bolu Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Konukevi'nin adres ve telefon numarasının ihale ilanında yayınlanmasının ardından tedbirler alındı.

Vali Özçimen, kadınların mağdur olmaması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Necdet Baytok'a tahliye işlemlerinin acil şekilde yapılması talimatını verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından kadınların kalacağı adresler belirlendi. Vali Özçimen'in de onay vermesinin ardından koruma altındaki yanlarında çocukları da olan kadınlarla yapılan görüşmelerin ardından taşınma işlemleri başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mutlu Yuca'nın haberine göre, İlanın yayınlanmasının ardından sabah saatlerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görevlendirdiği 3 görevli soruşturmayı yürütmek üzere kente geldi.

'Çocuklarından ayırmadan yeni adreslere yerleşitiriyoruz'

Yaşanan olayın ardından inceleme başlattıklarını belirten Vali Özçimen, "Gece saatlerinde Kadın Konukevi'nin müdür vekilini görevden uzaklaştırdım. Kimseyi mağdur etmeyiz. Onların hepsine yetecek sevgimiz ve şefkatimiz var. Koruma altında olan kadınlarımızın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldık. Onları kendimizden ayrı tutmuyoruz" dedi.Özçimen kadınların belirlenen adreslere taşınmaları için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yanlarında çocukları da var. Küçük çocukları annelerinin yanından ayırmak istemiyoruz. İfşa edilen adresteki kadınlarımızın bulunduğu yerle ilgili sözleşmemiz vardı. Bunları çözümüyle uğraşıyoruz. Ayrıca onların kalacağı yerleri belirledik ve tespit edilen adreslere yerleştireceğiz. Gerekli talimatları verdim ve kadınlarımızın mağdur olmaması için her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

Bakanlık görevlileri soruşturmayı başlattı

Özçimen soruşturmanın devam ettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:"Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da üç kişilik bir ekip görevlendirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar vekili, Teftiş Kurulu Başkanı ve Kadının Statüsü Genel Müdürü, Bolu'da gerekli inceleme ve soruşturmayı yürütecekler"

Kadınlar başka illere nakledildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Bolu'da kadın konukevi ile ilgili olarak twitter'dan açıklamada bulundu. Fatma Şahin, twitter'da şu bilgileri paylaştı:"Bolu'daki, adresi bir ihale ilanında ifşa edilen Kadın Konukevi ile ilgili olarak arkadaşlarımız bugün yerinde çalışmalarını yapıyor. Müsteşar yardımcımız başkanlığında incelemelerimiz sürüyor. Adı ifşa edilen kadın konukevinde kalan kadın ve çocuklarımızın can güvenliklerini sağlama amaçlı adımlarımızı attık. Hepsi başka illerdeki kadın konukevlerine nakledildiler. Hepsi güvende. Müsteşar yardımcısı, ilgili genel müdür ve Denetleme Hizmetleri Başkanı hem incelemeyi sürdürüyor, hem de Bolu Kadın Konukevi için yeni yer arıyorlar"