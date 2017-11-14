Adrese teslim dolandırıcılık; teslim ettikleri zarfa "resmi" ibaresi koyuyorlar, 80 lira istiyorlar

Dolandırıcılar bu kez sahte kargo şirketleri üzerinden elini vatandaşın cbine sokuyor. 'Paravan' şirketlerle kapıya gönderilen zarfların üzerine "resmi evrak" ibaresi koyarak 70-80 liralık yüksek teslimat bedelleri alıyorlar. Uzmanlar içinde sıradan bilgilendirme kağıtları bulunan zarfların teslim bedelinin 25 lirayı geçmeyeceğini söyleyerk, "Göndericiyi tanımıyorsanız, teslimat almadan önce arayın" diyor.

Karar'dan Güven Adalı'nın haberine göre vatandaşlar her geçen gün yeni bir tuzağın kurbanı oluyor. Son günlerde sıkça rastlanan yönetimin başında ise kargo şirketleri ile ulaştırılan gönderiler yer alıyor.

İstanbul’da özel bir şirkette çalışan Suat İ. geçen hafta kendisinin adına bir kargo geldiğini söyledi. Gelen kargonun üzerinde ‘Bankalar Hakem Heyeti Bilgilendirme Evrakları’ yazdığını ve bilgilendirme nedeniyle endişelendiğini belirten Suat İ., “Kargo ücret alıcılı geldi ve 79 lira istediler” dedi.

Faturanın bir dosya için çok yüksek olduğunu ama resmi evrak olduğu için kabul ettiğini dile getiren Suat İ., “Zarfı açıp kağıtları incelediğimde bunların internette de rahatlıkla bulunabilen, bilgilendirme metinleri olduğunu gördüm. Bana kargoyu gönderen firmanın numarasını aradığımda ise telefon çalmıyor bile” diye konuştu.

Bir kargo acentesi ise yaşananları şu sözlerle açıkladı:

“Sektörümüzde maalesef bazı acenteler gönderiden yüzde 50 kazanç sağladıkları için bu tür yollara başvurabiliyorlar.”

3 uyarıya dikkat

Mağduriyetleri önlemek için uzmanların 3 tavsiyesi bulunuyor:

1- Tanımadığınız kişilerden gelen kargoları ücreti gönderen ödese dahi teslim almayın.

2- Kargoyu kabul edecekseniz gönderici ile iletişime geçmeyi deneyin. Gerekirse kargo şirketiniz üzerinden irtibat kurmaya çalışın.

3- Ücret alıcılı dosya gönderilerinde VIP değilse faturanın 25 lirayı geçmesi mümkün değil.