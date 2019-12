Adrese teslim diyet yemekler

Diyet yapmakta zorlananların listelerindeki yemekler, profesyonel ekipler tarafından hazırlanıp eve teslim ediliyor. Yoğun iş yaşamında diyet yapmak zor iş. Diyet listelerindeki karmaşık ya da yapılması zahmetli olan yemekleri sizin için hazırlayan usta isimleri derledik.



Rafinera



Hamilelik döneminde doktorunun önerdiği yemekleri hazırlamakta güçlük çeken ve çözüm arayan Didem Altınbaşak’ın araştırmaları sonucunda açtığı Rafinera, yoğun iş temposu arasında sağlıklı ve lezzetli yemek düşleyenleri sevindiriyor.



Burası; aradığı yemekleri dışarıda bulamayan, evde yemek yapamayan ya da sağlık nedeniyle belirli biçimde beslenmesi gerekenlerin hayatını kolaylaştırıyor. Rafinera’nın beslenme çözümleri, kişilerin fiziki verileri doğrultusunda gurme şef ve beslenme uzmanı gözetiminde özel olarak tasarlanıyor. Tercih edilen beslenme çözümleri, alınması gereken kalori miktarı, özel ihtiyaçlar ve alerjiler ile şekillenerek günlük üç ana, iki ara öğün olarak servis ediliyor. Haftada yedi gün servis yapan Rafinera, diyet yapan ya da öğün atlamaması gerekenlerin yaşamlarını kolaylaştırıyor.



Rafinera’nın altı farklı beslenme hizmeti var. De-light, kilo verirken formda kalmak isteyenlere. Fit&Well, sağlıklı beslenmek isteyenlere hizmet veriyor. Mom to be, bebeği ve kendisi için bol vitaminli lezzetler arayan anne adayları için birebir. Detox, üç günde yoğun şehir hayatının yorgunluğunu ve stresini atmak isteyenlere. Vegetarian, beslenme çeşitliliği ve değişik lezzetler özleyen sebze severlere. Personal Chef ise ayrıcalıklı lezzetler ile kendi mönüsünü kendi yaratmak isteyenlere sunuluyor. Biri mutlaka sizin için.



Tel: 0212 323 30 10

www.rafinera.com



Mom’s Restaurant



Kemerburgaz’da yemyeşil bir bahçe içindeki Mom’s Restaurant diyet yapanlar için bir yenilik başlattı. Mönüsünde diyet yemek alternatifleri olan restoran, şimdilerde İstanbul’un her yerine paket diyet yemek servisi yapıyor.



Mom’s Restaurant bu servis için Body Watchers Sağlıklı Beslenme programı ile işbirliği yaptı. Bu sistem diyet yapmak isteyenlerin başvurusuyla başlıyor. Kilo ve boy ölçümleri yapılıp, program hazırlanıyor. Günlük almaları gereken maksimum gıda puanları hesaplanıyor. Mom’s for Body Watchers ile ister size özel hazırlanmış haftalık paket mönüleri satın alabilir, isterseniz salatadan çorbaya, soslardan kek ve pastalara kadar pek çok seçenek sunan seçenekler arasından puanınıza göre mönünüzü oluşturabilirsiniz.



Yemekler, fırın veya mikrodalgalarda ısıtılabilecek kaplarda gönderiliyor. İşyerinde ısıtma imkânı olmayanlara ise soğuk yenebilecek yemekler iletiliyor. Avrupa yakasında Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu ilçelerine ücretsiz, Anadolu yakasına ise belirli bir servis ücreti ile teslim ediliyor.



Tel: 0212 360 25 57

www.momsrestaurant.net



Devil or Angel



Profesyonel iş hayatında yöneticilik yaparken diyet reçetesi hazırlamanın zorluğunu yaşayan Naz Tok, hamilelik döneminden sonra diyet reçeteleri ile tanışan Funda Keskin ve 20 yıl Manhattan’da restoran işletmeciliği yapan Levent Altan tarafından BJK Plaza’da açılan Devil or Angel, diyet listenizdeki yemekleri hazırlayıp istediğiniz adrese ulaştırıyor.



Burası aynı zamanda bir restoran. Mekânın ismindeki ‘Angel / Melek’ diyet yapanları simgeliyor. ‘Devil / Şeytan’ ise bol kalorili beslenmeyi tercih edenleri. Kısacası diyet yapmayan bir arkadaşınızla program yapmak artık çok kolay. Devil or Angel’ın asıl konsepti ise diyet yemek üyelik servisi. Haftalık diyet reçetenizi verip üyelik hizmeti alabiliyorsunuz. Yemekleriniz dilediğiniz adrese geliyor.



Tel: 0212 258 04 12

www.devilorangel.net



Nü Medical Day Spa



Kemerburgaz’daki Nü Medical Day Spa kilo vermek isteyenler için bir beslenme programı hazırlamış. Bunun için öncelikle merkeze gidip yağ ölçümü yaptırmanız gerekiyor. Bu değerlendirme sonucunda çıkan verilere göre almanız gereken günlük kalori belirleniyor.



Üç ana ve üç ara öğün diyetisyen Ayşe Arıcan tarafından belirleniyor. Servis, Kemerburgaz ve çevresi için ücretsiz. Diğer semtler için kargo ücreti alınıyor. 07:00-19:00 saatlerinde teslim edilebilen yemekler üç ana, üç ara öğün olarak veriliyor.



Tel: 0212 360 33 25

www.nudayspa.com



Ota Güzellik Merkezi



Etiler, Beşiktaş ve Bakırköy’de şubeleri bulunan Ota Güzellik Merkezi de diyet yapanlara özel hizmet veriyor. Diyetinizle alınması gereken besinler, miktarları önceden belirlenmiş doz değerleriyle, buharda pişirilip vakumlu paketler içinde sunuluyor.



Diyet sürecinde tatsız, tuzsuz ya da kuru yemeklerin tercih zorunluluğunu ortadan kaldıran fonksiyonel yemekler yedi ayrı mönüde toplanmış. Balıktan bezelyeye, nohuttan tavuğa, köfteden dolmaya hatta ayva ve kabak tatlılarına kadar alternatif çok. Tazeliklerini üç hafta koruyorlar. Doz mönüler sadece 6.75 YTL. Evinizde veya işyerinizde doz mönüleri de üç dakika içinde mikrodalga fırında veya sıcak su dolu bir kabın içine koyarak ısıtıp yiyebilirsiniz.



Tel: 0212 236 47 12

www.ota.com.tr