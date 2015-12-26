Adres kısmında sadece "İngiltere" yazan kart, sahibine ulaştı

Almanya’daki arkadaşı tarafından gönderilen, adres kısmında “İngiltere” dışında başka birşey yazmayan mektup sahibine ulaştı. Mektubun sahibi Paul Biggs şaşkınlığını şu sözlerle anlattı: “İnanmıyorum, çok esrarengiz bir durum. Üzerinde sadece İngiltere yazıyordu.”

İngiliz Kraliyet Postası (Royal Mail) sözcüsü Royal Mail'in 'adres dedektifleri' ekibiyle ilgili olarak “Adresi düzgün yazılmasa bile her bir mektubun gönderildiği kişiye ulaşması için gösterdikleri çaba ve başarılarıyla bilinir. Fakat onların kendi standartlarında bile bu oldukça etkileyici" şeklinde konuştu.

BBC’nin haberine göre Almanya'dan İngiltere'nin Gloucestershire bölgesine gönderilen fakat zarfın üzerindeki adres kısmına yalnızca 'İngiltere' yazılan Noel kartı sahibine ulaştı.

Paul Biggs, postacının elinde Almanya'nın Bitburg şehrindeki arkadaşının gönderdiği kartpostalla kapısına gelmesinin kendisini çok şaşırttığını söyledi.

"Üzerinde yalnızca 'İngiltere' yazıyordu"

Biggs, "İnanamıyorum, çok esrarengiz bir durum. Üzerinde yalnızca 'İngiltere' yazıyordu ve Bitburg'daki dağıtım ofisinden gönderilmişti" dedi.

İngiliz Kraliyet Posta İdaresi (Royal Mail), 'adres dedektiflerinin' işlerindeki başarılarıyla nam saldıklarını fakat 'onların kendi standartlarına' göre bile kartın adrese ulaşmasının çok etkileyici olduğunu ifade etti.

Biggs, kartın Pazartesi günü Almanya'daki arkadaşları tarafından gönderildiğini ve postacının adresine Çarşamba sabahı ulaştırdığını söyledi.

Günlük turu tamamlayan postacı elinde kartla Biggs ailesinin kapısını çalıp, mektubun onlara ait olup olmadığını sordu.

Biggs kartın nasıl eline ulaştığını şöyle anlattı:

"Mektubu verdi ve 'Almanya'dan beklediğiniz bir şey var mı?' diye sordu, ben de 'Olabilir, orada arkadaşlarım var' dedim."

"Şu mektuba bir bakın dedi ben de baktım, arkasını çevirdim ve arkadaşlarımızın adresini gördüm. Önünde ise yalnızca 'İngiltere' yazıyordu."

"Nasıl oldu da bana geldiğini bildiniz? dediğimde ise 'Bilmiyordum, elimde bununla dolanıp duruyordum' diye cevap verdi."

Adresin sonradan düştüğü düşünülüyor

Kartın üzerinde gönderilirken doğru adresin olduğu ve İngiltere'nin doğru bölgesine gönderildiği fakat daha sonra adresin olduğu etiketin düştüğüne inanılıyor.

İngiliz Kraliyet Postası (Royal Mail) sözcüsü duruma ilişkin olarak şunları söyledi:

"Royal Mail'in 'adres dedektifleri' ekibi, adresi düzgün yazılmasa bile her bir mektubun gönderildiği kişiye ulaşması için gösterdikleri çaba ve başarılarıyla bilinir. Fakat onların kendi standartlarında bile bu oldukça etkileyici."