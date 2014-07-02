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Politika

Adres değişikliği yapmak isteyenlere kolaylık

Yüksek Seçim Kurulu, adreslerini değişten seçmenlerin, değişiklik işlemlerini bulundukları il nüfus müdürlüklerinden yapabilmeleri yönünde karar aldı

02 Temmuz 2014 22:33

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, vatandaşların seçme hakkını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla seçmen kütüklerinin askıda kalacağı 9 Temmuz'a kadar yerleşim yeri adresini değiştiren seçmenlerin, değişiklik işlemlerini bulundukları il nüfus müdürlüğünden yapabilmelerine olanak tanıdıklarını söyledi.

Sadi Güven, adres değişikliği yapan seçmenlerle ilgili il nüfus müdürlüğüne gitmekte zorlandıklarına ilişkin kamuoyundaki talepleri değerlendirerek bu konuda karar aldıklarını ifade etti.

Güven, Resmi Gazete'de yayımlanan seçmen kütüğünün güncelleştirilmesinin usul ve esaslarının belirlendiği genelgeye göre, kayıtlarında yanlışlık, veya değişiklik bulunan, askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan vatandaşların bizzat ilgili nüfus müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

Bu vatandaşların elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisiyle ilgili il nüfus müdürlüğüne başvurulmasının istendiğini kaydeden Güven, ancak vatandaşların Anayasa'nın 67. maddesi gereğince seçme hakkını kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla seçmenlerin bu işlemlerine kolaylık getirdiklerini belirtti.

Güven, seçmenlerin güncelleştirmeyle ilgili başvurularını, belirtilen belgelerle ilgili nüfus müdürlüğü yerine herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne yapabilmelerine ilişkin karar aldıklarını bildirdi.

Başvurulan nüfus müdürlüğünce belgelerin, adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne faks veya elektronik ortamda iletileceğini ifade eden Güven, ilgili nüfus müdürlüğünce adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına derhal gönderilmesine karar verdiklerini belirtti.

Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi için 2 Temmuz'da askıya çıkan muhtarlık bölgesi askı listeleri 9 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 17.00’de askıdan indirilecek.

 

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