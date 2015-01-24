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Ekonomi

Adres bildiriminde bulunmamanın cezası 436 TL'den 80 TL'ye iniyor

'İç Güvenlik Paketi' ile adres ve evlenme bildirimlerini zamanında yapmayanlara verilen ceza 436 TL'den 80 TL'ye, yanlış beyanda bulunanların cezası 875 TL'den 500 TL'ye inecek

24 Ocak 2015 13:25

TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen İç Güvenlik Paketi'ne göre adres ve evlenme bildirimlerini süresi içinde yapmayanlara uygulanan para cezası 436 TL'den 80 TL'ye, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara verilen ceza da 875 TL'den 500 TL'ye indirilecek.

Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli müracaat sırasında tahsil edilecek. Doğum bildiriminin kanuni süresi içinde yapılması halinde, kimlik kartlarından değerli kağıt bedeli alınmayacak. Hatalı yazım nedeniyle iade edilen uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartlar değerli kağıt bedelinden düşülecek. Hatalı üretim ya da yazım nedeniyle kimlik kartlarının değiştirilmesi halinde kimlik kartı bedeli alınmayacak.

 

500 lira iniyor 


Tasarıyla, nüfus cüzdanlarını kaybedenler ve doğum olayını süresi içinde bildirmeyenlere uygulanan idari para cezasına son veriliyor. 2014 yılı için adres ve evlenme bildirimlerini süresi içinde yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezası 436 TL'den 80 TL'ye, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara uygulanan idari para cezası ise 875 TL'den 500 TL'ye indiriliyor.

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