Adolf Hitler'in 'Kavgam'ının Kuzey Kore'de eğitim amaçlı kullanıldığı iddia edildi

Kuzey Koreli Devlet Başkanı Kim Jong - Un'un, Adolf Hitler'in yazdığı "Mein Kampf (Kavgam)" isimli kitabını general ve üst kademe subaylarına eğitim amaçlı olarak kullanmasını emrettiği bir Güney Kore gazetesi tarafından öne sürüldü. Kuzey Kore bu iddiayı kınadı, ve haberi yapan muhabirin başına ödül koydu.

Alman Die Welt gazetesi muhabiri Sven Felix Kellerhof'un haberine göre, Güney Kore gazetelerinde çıkan bir haberde 'Kavgam'ın bir eğitim kitabı olarak dağıtıldığı öne sürüldü.

Die Welt gazetesi, Kim Jong- Un'un yönetim kademesine kitabı detaylı olarak incelemelerini emrettiğini iddia etti. Kim Jong-Un'un bu incelemeden edinilecek bilgilerin pratikte uygulanmak üzere raporlanmasını istediği iddia edildi.

Muhabir Sven Felix haberinde ayrıca, kitabın Kuzey Kore'deki gibi bir dikta rejiminde uygulanamayacağına vurgu yaptı.

Felix, Hitler'in kitapta birçok kez fiziksel gücün arttırılmasına ve spora verdiği öneme değindiğini söyledi. Felix Hitler'in kendisinin aslında çok fazla spor yapmadığını, ancak güçlü bir genç nesle ve ulusa çok önem verdiği için başkalarını buna teşvik ettiğini belirtti. Hitler'in öngörüsüne göre bir insan istisnasız her gün, sabah ve akşam en az iki saat spor yapmalıydı. Alman gazeteci Kuzey Kore'de bu denli sıkı ve sistematik bir faaliyetin kabul görmesini inandırıcı bulmadığını söyledi.

İkinci olarak Felix, kitabın büyük bölümünün Hitler'in kendi hayatından kareleri ideolojik manipulasyonlarla yansıttığına değindi. Bundan dolayı da bir dikta rejiminin bundan fayda sağlamasının mümkün olamayacağını kaydetti.

Bunun üzerine konuya ilişkin Kuzey Kore'den yapılan eleştiriler şöyle oldu;"Biz kararlı kitlelerin eğitilebileceğinden emîniz. Bu gibi söylemler ancak kıskançlık olabilir. Bizi itham edenler insanlığın yüz karasıdır, ve yok edileceklerdir."

Kim Jong-un ve komutanlarının, Hitler'in ideolojisini kendilerine göre düzenlemeler getirerek yeniden yapılandırılıacakları öğrenildi.