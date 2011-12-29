-Kim Jong Un, "Yüce Lider" ilan edildi PYONGYANG (A.A) - 29.12.2011 - Kuzey Kore'nin 17 Aralık'ta kalp krizinden hayatını kaybeden lideri Kim Jong İl'in oğlu Kim Jong Un, iktidar partisinin, ordunun ve halkın "Yüce Lideri" ilan edildi. Kuzey Kore halkı, "Sevgili Liderleri" Kim Jong İl'in yasını tutmaya devam ediyor. Başkent Pyongyang, dün yapılan cenaze törenin ardından bugün de anma törenine ev sahipliği yapıyor. Anma töreni sırasında son derece üzgün görülen "Yüce Lidere", parti ve ordu yetkililerinin yanı sıra 20'li yaşlardaki yeğeninin akıl hocası olması beklenen halası Kim Kyong Hui ve eniştesi Jang Song Thaek eşlik ediyor. Kim Il Sung Alanı'nda düzenlenen anma törenine katılan yüz binlerce kişiye hitaben bir konuşma yapan Kuzey Kore Parlamentosunun Başkanı Kim Yong Nam, babası Kim Jong İl'in ideolojisini, liderliğini, karakterini, değerlerini ve cesaretini miras alan Kim Jong Un'un partinin, ordunun ve ülkenin yüce lideri olduğunu söyledi. 24 milyon nüfusa sahip Kuzey Kore'yi 17 yıl boyunca yöneten Kim Jong İl, ölümünden önce en küçük oğlu Kim Jong Un'u varisi ilan etmişti. Babasının ölümünün ardından iktidardaki İşçi Partisi'nin karar alma organı olan Merkez Komite'nin başkanı ve ülkenin 1,2 milyon askere sahip ordusunun başkomutanı ilan edilen Kim Jong Un'in liderliği, parlamento ve hükümet temsilcilerinin onayının ardından resmiyet kazanacak. Kuzey Kore Lideri Kim Jong İl, komünist kuzey Kore'nin kurucusu babası Kim İl Sung (1912-1994) resmen "Tanrı" katında sayıldığı için sadece "Lider" ya da "Sevgili Lider" olarak anılıyordu.