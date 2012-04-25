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Bilim / Teknoloji

Adobe CS6, 7 Mayıs’ta satışta

Yeni yazılım paketi içinde güncellenen Indesign, Photoshop, Dreamveawer, Premier ve After Effects gibi programlar yer alıyor

25 Nisan 2012 23:51

Adobe, San Fransico’da düzenlediği etkinlikte Creative Suite 6’yı resmi olarak tanıttı. 14 farklı yazılımı bünyesinde bulunduran Creative Suite 6, 4 farklı paketten oluşuyor.

Koyu bir arayüzle karşımza çıkan Photoshop’un CS6 sürümünün yeni özellikleri arasında geliştirilmiş 3D özellikler ve otomatik kaydetme özelliği bulunuyor. Video düzenleme programı Premier Pro’nun sunduğu yenilikler arasında ise farklı bir arayüz ve amatör çekimlerde yaşanan kamera titreme engelleme özelliği yer alıyor. Bu özellik sayesinde hareketli görüntülerde oluşan sorunların önüne geçiliyor. After Effects yazılımı da yeni arayüzünün haricinde üç boyutlu video analizleri yapmanıza olanak sağlıyor. Ayrıca Adobe’un yeni bulut servisi Creative Cloud ile 50 dolar aylık ödeme karşılığında Adobe ürünleri arasında senkronizasyon yapılabiliyor. CS6′nın Master Collection sürümü 2.599 dolar’dan, Design Standart sürümü 1.299 dolar’dan, Design and Web Premium sürümü 1.899 dolar’dan 7 Mayıs’ta satışa sunulacak.

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ADOBE CS6

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