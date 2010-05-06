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Yaşam

'Adnan Şenses'in öldürülmesi için talimat verdim'

Nuri Ergin’in, "adam öldürmeye azmettirmek" suçundan yargılandığı davada "Adnan Şenses'in öldürülmesi için talimat verdim" dedi.

06 Mayıs 2010 03:00

T24- Kamuoyunda "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Nuri Ergin’in, "adam öldürmeye azmettirmek" suçundan yargılandığı davada "Adnan Şenses'in öldürülmesi için talimat verdim" dedi.

 İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Emre Çakır’ın öldürülmesiyle ilgili davaya, tutuklu sanık Ahmet Uğur Balıkçıoğlu, başka suçtan tutuklu sanık Nuri Ergin, tutuksuz sanık Ali Serhat Yıldırım ve avukatlar katıldı.

 Duruşmada söz alan Ergin, bugüne kadar yaptığı hiçbir suçu inkar etmediğini belirterek, "Adnan Şenses’in öldürülmesi için talimat verdim, Emre Çakır’ın öldürülmesi talimatını vermedim" dedi.

 Ergin, kardeşlerine, oğluna, aile fertlerine, mahkemelerine veya hastaneye götürülüp getirilirken düzenlenebilecek herhangi bir suikasttan devlet yetkililerinin sorumlu olduğunu iddia etti.

 Nuri Ergin, "Geçenlerde Ergenekon davasında Veli Küçük’ün kızı, Alparslan Arslan’a soru soruyor. Arslan, bana ve Vedat Ergin’e mesaj gönderiyor. Danıştay suikastını alçakça yapan haini kınıyoruz. Veli Küçük de Kemal Alemdaroğlu’nun avukatı da haramzadedir" diye konuştu.

 Tutuklu sanık Balıkçıoğlu’nun avukatı Fatma Aygören de "tasarlayarak adam öldürmek" suçunu kabul etmediklerini, meşru müdafaanın söz konusu olduğunu belirterek, müvekkilinin, Emre Çakır’ın öldürülmesi konusunda herhangi bir talimat almadığını söyledi.

 Balıkçıoğlu’nun tutukluluk halinin devamına ve koruma tedbirinin uygulanmasına yer olmadığına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

 Ergin, adliyeden çıkışı sırasında "Ben kaybedeceğim maça oynamam. Veli Küçük, sen beni iyi tanırsın, akıllı ol" diye bağırdı.

 

İDDİANAMEDEN

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emre Çakır’ın, Anıl Ergin ile aralarında geçen bir olay nedeniyle Soner, Zeynel ve Nurettin Ergin tarafından tehdit edildiği anlatılıyor.

 

Nuri Ergin’in avukat Ali Serhat Yıldırım aracılığıyla Ahmet Uğur Balıkçıoğlu’na verdiği talimatla Emre Çakır’ın 9 Ekim 2005’te öldürüldüğü belirtilen iddianamede, Nuri Ergin’in "adam öldürmeye azmettirmek", Ahmet Uğur Balıkçıoğlu’nun ise "adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

 

İddianamede, avukat Ali Serhat Yıldırım’ın da "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüte üye olmak" ve "adam öldürme suçuna yardım etmek"ten 16 ile 24.5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

 

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