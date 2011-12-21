Adnan Polat hala şike soruşturması şüphelisi

T24 - Futbolda şike soruşturmasında dosyadan ayrılmasına kararı verilen ve Galatasaray (GS) ile ilgili olduğu belirtilen bölümünde şüphelilerin GS eski başkanı Adnan Polat, GS’li eski yönetici Bülent Tulun ve Polat’ın şoförü Mustafa Kabasakal olduğu ortaya çıktı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dosyadan ayrılarak sürdürülen ve Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili olan soruşturmadaki şüphelilere ilişkin bilgiler ‘Futbolda Şike Davası’ kapsamında hazırlanan ek delil klasörlerinde yer aldı. Ek klasörde yer alan ayırma kararında şüphelilerin GS eski başkanı Adnan Polat, GS’li eski yönetici Bülent Tulun ve Polat’ın şoförü Mustafa Kabasakal’ın olduğu belirtildi,

Örgüt bağlantısı saptanamadı ancak soruşturma devam ediyor



Dosyadan ayırma kararında, 2006 yılındaki Denizlispor-Fenerbahçe maçında sarı kırmızılı takımın Denizli’ye teşvik primi gönderdiği iddiasıyla ilgili üç şüphelinin, örgütlü şike yaptıkları gerekçesiyle işlem yapılan diğer şüphelilerle bağlantıları saptanamadığı belirtildi. Bağlantı saptanamadığı için dosyanın ayrıldığı ve şüpheliler hakkındaki soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütüldüğü vurgulandı.





