"Adnan Polat, Fransız ortağından 1 milyar dolarlık söz aldı, Türk iş adamlarına 'lobi' çağrısı yaptı"

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat'ın Fransa'ya gittiğini aktardı. Munyar, burada 1 milyar dolarlık yatırım sözü alan Polat'ın "İş dünyasının temsilcileri olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde iş ve dostluk bağlarımız var. Bu bağları kullanarak, ülkemizin desteklenmesi için tüm gücümüzle lobi yapalım. Birebir iyi ilişkiler çerçevesindeki lobi, devletler nezdinde yürütülenden daha etkili olmaz mı?" dediğini öne sürdü.

Vahap Munyar'ın "Fransız ortağından 1 milyar dolarlık söz aldı, 'lobi' çağrısı yaptı" başlığıyla yayımlanan (10 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin püskürtülmesinden hemen sonra Fransa'ya gitti.

Electric de France (EDF) ve Kanadalı emeklilik fonu PSP Investment yöneticileriyle masaya oturdu:

- Brezilya, Çin, Hindistan, ABD, Kanada ve Türkiye’yi yatırımda öncelikli ülkeler olarak belirlemiştiniz. Türkiye’de birlikte rüzgar enerjisi yatırımlarımız var. Soma’daki rüzgar santralında kapasite artırımı kararı almıştık. Ayrıca, önümüzdeki dönemde 1 milyar dolarlık yatırım planlamıştık.

Geçmişte alınan kararları anımsattıktan sonra ekledi:

- 15 Temmuz’daki darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmeler sizi tedirgin etmesin. Halkımız dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Tankların üstüne yürüdü, demokrasiye sahip çıktı. Türkiye’de birlikte yatırıma devam edelim.

EDF yöneticileri mevzuat ayrıntısını anımsattı:

- Mevzuatta bazı değişiklik beklentilerimiz vardı.

Polat söz verdi:

- Merak etmeyin, o küçük pürüzler çözülür.

Görüşme sonrasında mevcut planın korunması kararı alındı:

- Soma’daki 240 megawatlık kurulu RES gücüne 371 megawat daha eklenecek. Bunun için 500 milyon dolar yatırılacak. Ayrıca geleceğe dönük 1 milyar dolarlık yeni yatırım için de hazırlık yapılacak.

Polat, Fransa’dan döndükten hemen sonra Türk-Macar İş Konseyi Başkanı olarak Budapeşte’ye gitti, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı ziyaret etti:

- Sayın Başbakan, Türkiye’de halk, darbeyi önledi, çok büyük bir demokrasi sınavı verdi. AB ülkelerinden bu konuda pek destek görmedik. Macaristan’dan destek bekliyorum.

Polat, bu ziyaretleri sonrasında beni aradı:

- Macaristan Başbakanı dostum Orban’la görüştükten sonra hükümet adına Dışişleri Bakanı, ardından da ülkenin Cumhurbaşkanı Türkiye’ye destek mesajını kamuoyuyla paylaştı.

Ardından şu çağrıyı yaptı:

- İş dünyasının temsilcileri olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde iş ve dostluk bağlarımız var. Bu bağları kullanarak, ülkemizin desteklenmesi için tüm gücümüzle lobi yapalım.

Birebir iyi ilişkiler çerçevesindeki lobi, devletler nezdinde yürütülenden daha etkili olmaz mı?

146 milyon dolarlık enerji yatırımını bir yıl erkene çekti

Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay’la Çan’daki sohbet sonrasındaki, “Açılış ve temele mola vermedi, yabancılara bir mektubu yetti” başlıklı yazım için aradı:

- Çok doğru bir tutum. Hepimiz bunu yapmalıyız.

Ardından bir mail gönderdi:

- 146 milyon dolarlık enerji yatırımını bir adım öne çekiyoruz.

Erdem Holding, 2015’te İzmir Tire’de 38 milyon dolarlık 21 megawat gücündeki rüzgar santralı ile 85 milyon dolara da Aydın Koçarlı’daki 48 megawatlık rüzgar santralını işletmeye almıştı. Ardından 2017-2019 döneminde enerjiye 146 milyon dolarlık yeni yatırım planı yapmıştı.

Erdem’in sözünü ettiği bu yatırımdı:

- Ülkemizin uğradığı hain darbe girişiminin ekonomimize olası menfi etkilerini bertaraf etmek amacıyla 146 milyon dolarlık yatırım progamımızın 117 milyon dolarlık bölümünü 2016-2017’de tamamlamayı kararlaştırdık. Yatırımlarımızın biri rüzgar, ikisi de hidroelektrik santralı olacak.

Yatırımın 2018’de planlanan bölümünü de 2017’ye çekeceklerini vurguladı:

- Yeni yatırımlarla 2016-2017 döneminde 500 kişilik ek istihdam yaratılacak.

Türkiye ekonomisine, siyasi iktidara güven ve desteklerinin tam olduğunu anımsattı:

- Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında potansiyeli en yüksekler içinde yer alıyor. Ülkemiz yerli yatırımcı için de, yabancılar açısından da çok cazip bir pazar. Ülkemizdeki varlığımızı, ekonomiye katkımızı büyütmeyi arzu ediyoruz.

Yatırımları öne çekenlerin sayısı arttıkça, yabancı yatırımcıların da harekete geçme olasılığı artıyor...

Nitekim, ülkemizde yatırımı bulunan dünya devleri, bu yönde mesajlarını ortaya koyuyor...