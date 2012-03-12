Adnan Polat, Aziz Yıldırım'ın Arda teklifini doğruladı

T24 - Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat, Fenerbahçe'nin Arda Turan için teklif yaptığını doğruladı. Polat, "Aziz Yıldırım 15 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Arda'ya da yıllık 5 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme teklif etti. Ben de ona oyuncunun satılık olmadığını söyledim" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat, başkanlık yaptığı dönemde Arda Turan'a gelen teklifler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, Kanaltürk ekranlarında yayınlanan Telegol programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da başkanlık yaptığı dönem ile ilgili açıklamalarda bulunan Polat, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin sarı-kırmızılı ekibin eski kaptanı Arda Turan'a yaptığı teklifi de açıkladı.

Arda Turan'a Atletico Madrid'in daha önce de teklif yaptığını dile getiren Polat, "Bir dönem Atletico Madrid'in dışında Aziz Yıldırım da 15 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Ben de ona oyuncunun satılık olmadığını söyledim" diyerek gizli kalmış bir teklifi de gün yüzüne çıkarmış oldu. Bununla da kalmayan eski başkan, Sarı Lacivertli kulübün başkanının Arda'ya da yıllık 5 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme teklif ettiğini öne sürdü.

Bu gelişmeleri duyar duymaz milli oyuncuyu yanına çağırdığını ifade eden Polat, "Önüne boş bir mukavele koyup istediği rakamı yazmasını söyledim" dedi. Ancak Arda'nın çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu söyleyen eski başkan, "Arda bizimle para konuşamayacağını, benim belirlediğim miktarı kabul edeceğini söyledi. Ben de uygun gördüğüm rakamı yazdım ve imzaladı" sözleriyle transfer hikayesinin böylelikle son bulduğunu dile getirdi.

Genç yıldızı Galatasaray Kaptanı yaptığı için herhangi bir pişmanlık duymadığını da belirten Polat, "Arda bunu kaldırabilecek bir futbolcu. Zaten şimdi de milli takımın kaptanlığını yapıyor" şeklinde konuştu.