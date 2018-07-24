Adnan Oktar'ın yakın koruması tutuklandı

Adnan Oktar'ın yakın koruması olduğu belirtilen Cüneyt Özyaşar, dün (23 Temmuz 2018) Ankara'da düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınmıştı. Özyaşar, İstanbul'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 169 oldu.

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Oktar'ın yakın korumalığını yaptığı belirtilen Özyaşar, Ankara 'da gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Özyaşar, sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Tutuklanan saysıı 169 oldu

Hakimlikçe sorgulanan Özyaşar, tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 169 oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan aralarında Adnan Oktar 'ın da bulunduğu 168 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.

Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.